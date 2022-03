Phân lô bán nền như đi hội: Thổi giá, tạo thị trường giả để bán khu đất bên cạnh?

TPO - Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhận định, vụ việc dựng trò "sốt đất" để phân lô, bán nền như đi hội tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái chỉ là chiêu trò “thổi giá”, nghi tạo thị trường giả để bán những lô đất khu vực xung quanh. Đồng thời cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc dựng trò “sốt đất”, phân lô bán nền như đi hội ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gây xôn xao dư luận mà Tiền Phong phản ánh, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, đơn vị đã vào cuộc kiểm tra, tìm hiểu và điều tra về việc có hay không hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo công an huyện Triệu Phong nhận định, vụ việc chỉ là chiêu trò “thổi giá”, nghi tạo thị trường giả để bán những lô đất khu vực xung quanh. Bởi trên thực tế, không có hồ sơ nào trong số 12 lô đất trong vụ việc được gửi đến cơ quan có thẩm quyền, để làm thủ tục chuyển nhượng, tách thửa.

Lãnh đạo công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhận định, video hàng trăm người tụ tập phân lô, bán nền như đi hội trên địa bàn thôn Hà Xá, xã Triệu Ái chỉ là chiêu trò “thổi giá”, nghi tạo thị trường giả để bán những lô đất khu vực xung quanh.

"Để đảm bảo vấn đề an ninh, trật tự và tránh việc những người dân nhẹ dạ, cả tin bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo, công an huyện Triệu Phong vẫn sẽ tiếp tục điều tra thêm về vụ việc", Trưởng Công an huyện Triệu Phong nói.

Trong khi đó, ông Lê Hài, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái cho biết: "Đến nay xã vẫn chưa thể làm việc trực tiếp được với 3 chủ sở hữu của các khu đất trong vụ việc vì những chủ đất này đều thường trú ở nơi khác như TP Đông Hà (Quảng Trị) và tỉnh Thừa Thiên Huế dù đã gửi giấy mời. Do đó, xã sẽ tiếp tục gửi giấy mời lần 2 để mời những hộ này đến làm việc. Còn việc các lô đất được phân lô, cắm cọc, là do các đối tượng tự ý thực hiện, không thông qua chính quyền xã. Hiện tại, xã cũng chưa nhận được thông tin nào, về việc một trong các lô đất được chuyển nhượng”.

Theo Chủ tịch UBND xã Triệu Ái, nhóm người lạ chỉ tiến hành mua bán trong vòng hơn 2 tiếng rồi rời đi ngay, nên việc giao dịch thành công hay không, và hình thức mua bán như thế nào còn là bí ẩn. Do đó, đến nay UBND xã vẫn chưa xác minh được cá nhân nào đứng ra tổ chức sự việc mua bán nói trên.

Chủ tịch UBND xã triệu Ái cũng cảnh báo, thời gian gần đây trên địa bàn xã Triệu Ái nói riêng và cả huyện Triệu Phong nói chung, xuất hiện rất đông lực lượng "cò đất", môi giới đất không chuyên, không có tâm nên người dân cần hết sức cảnh giác, tránh rơi vào ma trận “sốt đất ảo”, để rồi khi "cò đất" rời đi lại phải “ngậm trái đắng”…

Về lâu dài, ông Lê Hài mong muốn sau vụ việc môi giới đất dựng trò “sốt ảo”, cần có sự tăng cường quản lý, kiểm tra đối với thông tin trên mạng xã hội, để kiểm soát những vụ việc "cò đất", môi giới bất động sản tự bày trò, tung tin "sốt đất" nhằm trục lợi.

UBND xã Triệu Ái (Triệu Phong, Quảng Trị) đã gửi giấy mời đến 3 chủ sở hữu của khu đất diễn ra vụ phân lô bán nền như đi hội tại thôn Hà Xá, nhưng đến nay họ vẫn chưa đến làm việc. Do đó chính quyền xã này sẽ tiếp tục gửi giấy mời lần 2.

Trước đó, thông tin với Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái cho biết, thửa đất nơi xảy ra vụ việc phân lô, bán nền được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) vào năm 1999 cho hộ ông T.S ở thôn Hà Xá, bao gồm đất ở lâu năm và đất vườn. Sau đó ông T.S tặng khu đất cho con là T.T.B với diện tích 1.552m2, trong đó có 150m2 đất ở.

Năm 2021, ông B. tách khu đất thành 03 thửa, trong đó 02 thửa chuyển nhượng cho 2 hộ khác; sau đó cả 03 hộ làm thủ tục chuyển thêm sang mục đích đất ở, với diện tích 1.280 m2.

Đến ngày 27/01/2022, 03 hộ trên chuyển nhượng các thửa đất lại cho một số cá nhân ở TP Đông Hà và Thừa Thiên Huế. Sau đó, các chủ sử dụng đất mới đã san gạt mặt bằng, cắm cọc phân định ranh giới (khoảng cách các cọc 5 - 6m bám theo đường, có đánh số thứ tự theo đường giao thông của thôn (từ 1 - 12), lắp 5 đèn chiếu sáng và gia cố lề đường bằng bê tông xi măng (rộng 0,5m, dài 50m). Tuy nhiên, theo hồ sơ địa chính thì khu đất chỉ có 03 thửa (03 giấy chứng nhận QSDĐ).

Thông tin thêm về khu đất vừa gây xôn xao, ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, khu vực này hiện chưa có nước sạch, chưa được quy hoạch điểm dân cư. Do vậy, việc một đơn vị hay cá nhân nào đó tự ý cắm cọc, phân lô là sai quy định.