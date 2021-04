Phạm Ngọc Hà My: 'Tặng hoa cho ông Trump là bước đệm nhưng thành quả là quá trình'

TPO - Được biết đến từ một nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump, Phạm Ngọc Hà My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và đến thời điểm hiện tại là BTV của VTV - người thổi hồn cho các bản tin kinh tế- tài chính với tên gọi Money Weekly.

Sau 3 năm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cuộc sống hiện tại của Hà My thế nào?

Sau 3 năm tham gia cuộc thi HHVN thì đến thời điểm hiện tại, My khá hài lòng về cuộc sống của mình. Khi cuộc thi khép lại, đôi khi Hà My cảm thấy hoang mang vì không biết phải làm gì tiếp theo cũng như không định hướng được nghề nghiệp của mình trong tương lai. Bản thân My không thích showbiz và muốn làm một công việc rõ ràng, cố định. Tuy nhiên, việc nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện khiến My phân vân. Đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 2 năm gắn bó với VTV thì Hà My đã có câu trả lời cho chính mình về con đường mà mình sẽ theo đuổi.

Trước đây, My làm các bản tin ở mảng xã hội. Nhờ một cơ duyên nào đó và nhờ sự hỗ trợ, động viên của cấp trên thì thời điểm này My đang đảm nhận bản tin tuần về kinh tế - tài chính với tên gọi Money Weekly. Bản tin công chiếu vào chủ nhật hàng tuần trên fanpage VTV Money (trực thuộc hệ sinh thái của Trung tâm tin tức VTV 24).

Lúc đầu, My khá hoang mang khi phải phụ trách bản tin liên quan tới các vấn đề kinh tế trong khi mình không được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này. Nhưng My coi đây là thử thách và xem giới hạn của mình tới đâu. Kết quả là My đã đạt được những thành công nhất định khi sản xuất ra chương trình này. Có những số đã đạt nửa triệu view và My cảm thấy rất tự hào khi qua “bàn tay ma thuật” đã biến những thứ tưởng chừng như khô khan đã gần hơn với giới trẻ và được mọi người đón nhận. Thực sự những vấn đề về kinh tế - tài chính luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, đặc biệt trong thời điểm này khi dịch bệnh đang hoành hành.

Như mọi người đã thấy, dịch COVID-19 ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu và những bạn trẻ, kể cả những người thuộc thế hệ Z đã bắt đầu học chơi chứng khoán trong nước, chưa tính đến các loại tiền số. Chính vì vậy, mình rất tự hào khi đêm những thông tin tưởng như khô khan đó đến các bạn trẻ và được các bạn đón nhận, phản hồi rất tích cực. Hàng tuần, Hà My luôn luôn tìm cách để thay đổi cách làm bản tin sao cho hấp dẫn hơn, bắt trend hơn. Niềm vui của My chính là ngồi đọc bình luận của mọi người, những lời khen, góp ý khiến My có thêm năng lượng để làm bản tin tốt hơn, hay hơn phục vụ khán giả.

Lý do nào khiến bạn quyết định trở thành một MC của VTV mà không phải một cán bộ ngoại giao?

Hà My nghĩ rằng khi trở thành một BTV, một người sản xuất chương trình ở VTV thì thậm chí có cơ hội đem hình ảnh của đất nước Việt Nam hiện đại, hội nhập với bạn bè nước ngoài nhiều hơn và chủ động hơn so với việc mình là một cán bộ ngoại giao. Với những người trong nước và những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam thì truyền thông giúp hình ảnh của Việt Nam được mô tả một cách rõ ràng hơn, sinh động hơn và giúp lan tỏa nhanh hơn, hiệu quả hơn. Hà My không hối hận khi quyết định gắn bó với VTV thay vì trở thành một cán bộ ngoại giao.

Việc tham gia cuộc thi HHVN 2018 và sau cuộc thi có ảnh hưởng tới dự định nghề nghiệp của Hà My?

Sau khi bước ra từ cuộc thi HHVN 2018 thì My có một chút ngưng trệ trong việc quyết định lựa chọn nghề nghiệp. Như My đã chia sẻ ở trên, việc nhận được nhiều lời mời sự kiện khiến My phân vân. Tuy nhiên, Hà My cho rằng, dù mình có thay đổi hay nổi tiếng thế nào đi chăng nữa thì mình cần có chất riêng của mình và cần có nghề nghiệp để đứng vững cũng như khẳng định bản thân. Chỉ khi được là chính mình thì đó mới là phiên bản tốt nhất của mình và không bị kéo theo bởi những sự kiện mà mình từng tham gia. Chỉ khi được là chính mình thì những năng lực, thế mạnh của mình mới được bộc lộ rõ.

Với My, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 là một sân chơi để mình rèn luyện những kĩ năng mềm và có một chút danh tiếng. Cuộc thi khép lại, My cũng tự tìm cho mình con đường đi riêng.

Hà My có nghĩ, bước đệm của mình chính là thời điểm bạn được gọi là “nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump”?

Đúng, danh xưng “nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump” là bước đệm của mình nhưng nhìn một bức tranh tổng thể thì có rất nhiều nữ sinh khác có vinh dự như Hà My.

Nhìn vào hiện tại, với những thành tích mà My đã đạt được cả việc tạo dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân thì ngoài việc có một bước đệm tốt cần có sự nỗ lực rất lớn. Không phải tặng hoa xong là mọi thứ hay thành công sẽ đến với mình mà mình phải luôn trau dồi mỗi ngày thì mình mới có chỗ đứng như ngày hôm nay. Khi tặng hoa Tổng thống Trump, Hà My chỉ là nữ sinh và không thể chỉ qua một ngày My có thể trở thành BTV của VTV đúng không? Con đường My đã đi qua là hành trình cố gắng không ngừng nghỉ, có mồ hôi, nước mắt và sự quyết tâm.

Thời điểm này, khi nghĩ về kỉ niệm đó, cảm xúc của Hà My có gì khác biệt?

Có lẽ là cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày Hà My vinh dự được giao trọng trách tặng hoa cho Tổng thống Trump khi ông lần đầu đến Việt Nam. Hà My cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có rất nhiều nữ sinh khác cũng tài năng, giỏi giang. Tuy nhiên, nhìn vào Hà My hiện tại, có lẽ người đã từng chọn mình cho vị trí đó sẽ không cảm thấy thất vọng. Mình đã chứng minh đủ về nội lực cũng như tiềm năng, tố chất của bản thân. Điều đó được thể hiện trong tất cả những gì mà mình đã đạt được từ thời điểm tặng hoa Tổng thống Trump cho tới hiện tại và cả tương lai nữa.

Nhiều người cho rằng, MC của VTV có thu nhập ‘khủng’. Hà My nghĩ sao?

Nhiều người vẫn cho rằng, MC hay BTV của VTV hoặc bất kì đài nào đều có thu nhập “khủng” nhưng Hà My xin phản hồi rằng thông tin đó không hề chính xác. Nếu chỉ tính riêng thu nhập từ nhà đài thì thu nhập của các MC hay BTV không hề như các bạn tưởng tượng. Nếu ai đó có thu nhập “khủng” thì tức là họ biết tận dụng vị trí, hình ảnh, kiến thức, kĩ năng của họ để kinh doanh bên ngoài hoặc có công việc riêng.

Mức lương liệu có phải chỉ “đủ sống” như một số MC, BTV từng tiết lộ?

Chính xác là như vậy đó. Mức lương ở VTV cũng chỉ đủ sống còn “khủng” hay không là do năng lực của mỗi người thôi!

Công việc của các bạn thậm chí không có giờ cố định hoặc những đêm “ăn- ngủ” tại Đài là chuyện thường tình. Có bao giờ, Hà My vì quá căng thẳng, áp lực mà muốn từ bỏ?

Công việc của My là sản xuất tin tức, sản xuất chương trình. Trong một tuần có thể có rất nhiều deadline phải hoàn thành, không kể có những chiến dịch cần gấp thì cũng rất căng thẳng. Có lúc Hà My tự hỏi: “Sao mình phải khổ thế này? Sao làm mãi không hết việc?” nhưng đến khi hoàn thành từng việc và nhìn lại thành quả đó thì vô cùng hạnh phúc. Lúc đó, mọi áp lực và ý định từ bỏ đều tiêu tan.

Hà My có dự định lên xe hoa chưa?

Trong tương lai, nếu như đến thời điểm mà việc đó cần xảy ra thì chắc chắn Hà My không khước từ. Chỉ là nếu đúng thời điểm, Hà My sẽ lên xe hoa (Cười).

Một người đàn ông thế nào được cho là phù hợp với bạn?

Hà My nghĩ là một người đàn ông trưởng thành, biết lắng nghe và thấu hiểu mình. Hà My không phải tuýp phụ nữ có thể ở nhà và nội trợ. Mình là người của công việc, bản thân không ngừng nỗ lực và phát triển. Vì vậy, Hà My mong muốn, người đàn ông của mình có thể hiểu và lắng nghe những chia sẻ, than vãn của mình sau một ngày làm việc vất vả. Theo Hà My, phụ nữ chỉ cần một người biết lắng nghe, chia sẻ thôi.

Điều gì là tối kị khiến Hà My không thể chấp nhận được nếu người yêu phạm sai lầm?

Với Hà My, điều gì mình cũng có thể hiểu và chấp nhận được, kể cả sự vô tâm. Nhưng điều duy nhất mình không thể chấp nhận được là sự phản bội. Kể cả trong tâm lý lẫn thể xác. Có lẽ vì Hà My bị ám ảnh trong quá khứ khi ba mẹ mình không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên mình cũng mong muốn có một cuộc hôn nhân hoàn toàn, tức là đến với nhau bằng tình yêu và sự chân thật nhất. Thời gian qua đi, khi Hà My lớn hơn, mình có thể có quan điểm khác nhưng thời điểm hiện tại khi mình chỉ là “tấm chiếu mới” thì cái mình quan trọng nhất là sự chân thật, thành thật và chung thủy với đối phương!

Cảm ơn bạn đã chia sẻ và chúc bạn sẽ ngày càng thành công hơn với lựa chọn của mình!