Phạm Anh Khoa và Võ Hạ Trâm thử sức với âm nhạc thính phòng

TPO - Vào tối 29 và 30/7, tại Nhà hát Thành phố, người yêu nhạc thính phòng được thưởng thức đêm nhạc Rock Symphony Vol.3 do nhạc trưởng Lê Phi Phi thực hiện. Đáng chú ý trong đêm nhạc có sự tham gia của Phạm Anh Khoa và Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TPHCM 2007 Võ Hạ Trâm.

Đêm nhạc Rock Symphony Vol.3 giới thiệu tới người nghe 17 bản nhạc bất hủ của những ca sĩ, nhạc sĩ hay các ban nhạc tài danh trên thế giới như Hot Stuff của Donna Summers, Help, Hey Jude, Something của ban nhạc huyền thoại The Beatles, Heal the World của Michael Jackson, The Sound of Silence, The Bridge over Troubled Waters của Simon và Garfunkle, Waterloo của ABBA, Stairway to Heaven của Led Zepplin….

Khán giả yêu nhạc thính phòng có cơ hội trải nghiệm và thưởng thức những bài hát yêu thích nhất được phối khí cho nhạc cụ solo cùng với dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng hùng hậu.

Đặc biệt, đêm nhạc thực sự bùng nổ với rocker Phạm Anh Khoa cùng band nhạc. Bên cạnh đó, tham gia chương trình còn có nghệ sĩ saxophone Nguyễn Tuấn Lộc, nghệ sĩ guitarist trẻ Tim Trần cùng nghệ sĩ khách mời Võ Hạ Trâm và một số giọng hát đầy nội lực tại TPHCM như Đào Mác, Hồ Hoàng Ngọc, Nguyễn Tấn Đạt...

Dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc Rock Symphony Vol.3 là nhạc trưởng Lê Phi Phi. Chính Lê Phi Phi là người đã thực hiện chương trình Rock Symphony thành công trước đây gây tiếng vang không chỉ với người yêu nhạc thính phòng.

Theo Lê Phi Phi, việc đưa các loại hình âm nhạc khác vào với thính phòng tăng cơ hội cho người yêu nhạc được tiếp cận với sự đa dạng của âm nhạc cũng như làm phong phú âm nhạc thính phòng. Không chỉ với nhạc rock, Lê Phi Phi đã tổ chức dàn dựng các đêm nhạc thính phòng với chủ đề nhạc phim.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sinh năm 1967 tại Hà Nội và sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, anh tiếp tục học tại Moscow. Sau đó, anh đảm nhận vị trí nhạc trưởng và giảng viên âm nhạc tại Macedonia, nơi anh hiện đang cư trú. Anh cũng đã biểu diễn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng, nhà hát nhạc kịch và ballet trên khắp châu Âu. Ngoài ra anh còn thường xuyên về Việt Nam, hợp tác với các dàn nhạc giao hưởng thính phòng tại quê hương.