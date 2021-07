Phá hai đường dây cá độ bóng đá 'khủng' tại Huế và Quảng Nam

TPO - Hai đường dây cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng do các đối tượng ở Huế và Quảng Nam cầm đầu vừa bị công an các địa phương này triệt phá.

Chiều 7/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao thông tin, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TT-Huế và Công an thành phố Huế triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng Interner có tổng số tiền cá cược lên đến gần 100 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 4/7, các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an đã phối hợp phá chuyên án “Đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng”, bắt giữ 4 đối tượng Châu Văn Bin (SN 1984), Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1983), Trần Quang Tùng (SN 1984) và Nguyễn Văn Tú (SN 1989, cùng trú tại TP Huế).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Châu Văn Bin quản lý, sử dụng một tài khoản cấp cao Super 8KN0 tại trang cá độ bóng đá bong88.com.

Bin phân chia trang này thành nhiều nhánh thứ cấp, rồi cấp lại cho đại lý cấp dưới là Lệ.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Lệ lại tiếp tục cấp lại trang cá độ bóng đá cho hai đối tượng Tùng và Tú để các đối tượng thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc cho các con bạc qua mạng Internet.

Tính từ tháng 4/2021 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho con bạc đánh bạc với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 7/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh, vừa phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Trọng Lễ (SN 1974, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) sử dụng mạng internet, chia tài khoản thành 6 tài khoản Agen, 32 tài khoản Member để giao cho nhiều người đánh bạc với Lễ dưới hình thức cá các trận bóng đá giải Euro 2020.

Căn cứ dữ liệu điện tử trích xuất, từ ngày 17/6 đến khi bị bắt, đường dây cá độ do Lễ điều hành đã ghi nhận tổng cộng 4.350 lượt với tổng số tiền giao dịch trong tài khoản trên 50 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lễ và 5 đối tượng liên quan, cùng nhiều đồ vật, tài sản, sổ sách ghi nợ...