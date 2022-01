Phá đường dây làm giả bệnh án hiểm nghèo để xin hoãn chấp hành án tù

Thời điểm bắt giữ đối tượng, tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trời đang mưa rất to. Một tổ công tác do Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo, trực tiếp vào một phòng trong khách sạn bắt đối tượng, tước khẩu súng của Nguyễn Văn Nam (SN 1998), trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

TPO - Cục CSHS - Bộ Công an vừa phối hợp với công an các tỉnh bắt nghi phạm Nguyễn Văn Nam (trú huyện Cát Hải, Hải Phòng), kẻ đã dùng vật giống súng uy hiếp, cướp 3 tỷ đồng của phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh quận Hải An (TP Hải Phòng).