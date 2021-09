Phá đường dây ghi đề liên tỉnh, giao dịch 1 tỷ đồng/ngày

TPO - Ngày 26/9, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/9, Công an TP.Buôn Ma Thuột triệt phá 9 điểm ghi số đề trên địa bàn; thu giữ 300 triệu đồng, 28 điện thoại di động, 2 xe ô tô, lượng lớn phơi đề cùng một số tang vật liên quan. Công an đã đưa 36 người liên quan về trụ sở để làm việc.

Qua điều tra, đường dây ghi số đề này do Trần Thị Thắm (47 tuổi), Huỳnh Xuân Phong (59 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột) cầm đầu; hoạt động từ đầu năm 2021.

Phong và Thắm dùng điện thoại di động, mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc. Hằng ngày, sau khi gom phơi đề, Phong chuyển toàn bộ cho một người tên Hiền (quê Bình Định). Đến cuối ngày, Phong căn cứ vào kết quả xổ số của miền Nam và miền Bắc rồi trả thắng thua với các con bạc.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã xuống tỉnh Bình Định di lý Trần Thị Út Hiền (31 tuổi, thị xã An Nhơn, Bình Định) về trụ sở.

Hiền khai, mỗi ngày nhận số của Phong chuyển rồi ôm các số. Đồng thời, toàn bộ giao dịch giữa 2 bên bằng điện thoại di động, mạng xã hội và chuyển tiền thắng, thua qua ngân hàng.

Một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, khép kín. Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, các đối tượng này đã tiêu huỷ chứng cứ có liên quan để đối phó cơ quan công an. Đường dây hoạt động ghi số đề này mỗi ngày giao dịch cả tỷ đồng.

Hiện, Công an đang giữ 15 đối tượng để làm rõ và xử lý theo quy định.