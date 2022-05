Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 6.600 tỷ đồng

TPO - Công an thành phố Thái Bình vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá có quy mô hơn 6.600 tỷ đồng, với hệ thống 'chân rết' ở nhiều tỉnh, thành.

Ngày 9/5, Công an thành phố Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, theo quy định tại các Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự. Trong đó có, đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Tùng (44 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Lần theo dấu vết của một nhóm thanh niên có dấu hiệu cá độ bóng đá, các trinh sát của Công an thành phố Thái Bình đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn thông qua trang web cá độ của nhà cái Bong88 (có máy chủ đặt tại nước ngoài).

Đường dây được tổ chức theo mô hình 4 cấp: siêu tổng đại lý (Super); tổng đại lý (Master); đại lý (Agent) và người chơi (Member) do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu, với hệ thống "chân rết" tại các tỉnh, thành như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình.

Các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái Bong88 để quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược. Tiền sử dụng để cá cược trong các trang bóng của các đối tượng quy định mức giá khác nhau tùy cấp đại lý. Mức giá cao dần từ cấp cao xuống đến các cấp và người chơi với điểm quy đổi tương ứng cao nhất là 50.000đ/1 điểm. Việc tổng hợp kết quả để tính toán thắng, thua được các đối tượng thực hiện hằng tuần.

Sau nhiều tháng lập chuyên án điều tra, Công an Thái Bình quyết định “cất lưới” triệt phá đường dây này.

Do địa bàn đường dây cá độ rộng, Công an thành phố Thái Bình đã phải huy động trên 200 cán bộ chiến sỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đồng loạt tỏa đi 8 địa điểm để tiến hành triệu tập, khám xét, bắt giữ hơn 30 đối tượng có liên quan; trong đó, có 11 đối tượng có vai trò chủ chốt trong chuyên án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc từ tháng 8/2018 đến nay với tổng số điểm trên 132 triệu điểm (tương đương với số tiền hơn 6.600 tỷ đồng).