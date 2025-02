Phá bỏ hơn 67 ha cây thuốc phiện sát biên giới Việt Nam

TPO - Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) tổ chức rà soát, phá nhổ gần hơn 67,5 ha diện tích đất trồng cây thuốc phiện trái phép tại các bản, cụm bản biên giới giáp tỉnh Điện Biên.

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, từ ngày 7/2 đến ngày 16/2, Công an Điện Biên đã tăng cường 2 tổ công tác, phối hợp với Công an tỉnh Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) rà soát, xác minh, tổ chức phá nhổ 67,5ha diện tích đất trồng cây thuốc phiện trái phép.

Diện tích cây thuốc phiện bị phá nhổ tại huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng và các huyện Mường Mày, Nhọt U, Săm Phẳn, Phong Sa Lỳ, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước CHDCND Lào.

Trong đó, diện tích trồng trái phép dọc tuyến biên giới giáp với tỉnh Điện Biên (tại Luông Pha Băng có chiều dài là 94km, tại Phong Sa Lỳ là 130km).

Đây là kết quả của việc thực hiện hiệu quả cơ chế hợp tác trong đấu tranh phòng, chống ma túy giữa Việt Nam - Lào, với phương châm “phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”.

Việc này thể hiện quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng việc trồng cây thuốc phiện để sản xuất trái phép chất ma túy; từng bước tạo lập “Vành đai biên giới” vững chắc.

Việc phối hợp phá nhổ 67,5ha cây thuốc phiện trồng trái phép tại Lào thể hiện tinh thần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào giữa Công an tỉnh Điện Biên với Công an các tỉnh Bắc Lào.