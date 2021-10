PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: 'Nên ưu tiên tiêm vắc xin cho độ tuổi 16 – 18'

TPO - Liên quan đến vấn đề tiêm vắc xin phòng COVID-19, TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, trong bối cảnh nguồn cung vắc xin phòng COVID-19 còn hạn chế, WHO khuyến nghị sử dụng vắc xin một cách có chiến lược và từng bước mở rộng nhóm tiêm chủng.

TPO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày mai (26/10) đến hết ngày 27/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.