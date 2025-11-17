Pfizer Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo khoa học về phế cầu khuẩn

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Bộ môn Nhi - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHYD TP.HCM) lần lượt tổ chức thành công chuỗi hội thảo khoa học chuyên đề về phế cầu khuẩn với chủ đề: “Động học Týp huyết thanh trong mô hình bệnh phế cầu ở trẻ em” tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 11/11 và tại Hà Nội ngày 13/11.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận tại hội thảo

Chuỗi hội thảo vinh dự có được sự tham gia của quý Thầy Cô chủ tọa: GS.TS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa - Trưởng bộ môn Khoa học Y sinh, Viện Pasteur Hồ Chí Minh; GS.TS Phạm Nhật An - Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi kiêm Trưởng khoa nội trú Nhi - Trung tâm Nhi, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City; BS.CKI Bạch Thị Chính – Giám đốc Y khoa Trung tâm tiêm chủng VNVC. Ngoài ra, còn quy tụ hơn 1,000 chuyên gia và cán bộ y tế trong nước, là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật dữ liệu dịch tễ mới nhất về bệnh do phế cầu khuẩn – đặc biệt ở nhóm trẻ nhỏ, đối tượng có nguy cơ cao nhất trước các týp vi khuẩn có độc lực mạnh.

Đồng thời, sự kiện cũng là cơ hội để các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm triển khai chiến lược phòng ngừa sớm và có độ bao phủ rộng, hướng đến kiểm soát hiệu quả các týp phế cầu khuẩn có độc lực cao gây ra các tình trạng, bệnh lý nặng. Hội thảo còn ghi nhận những đóng góp từ di sản về vắc-xin cộng hợp trong phòng ngừa bệnh do phế cầu khuẩn ở trẻ em trên toàn cầu.

Trẻ nhỏ – nhóm nguy cơ cao trước các týp phế cầu khuẩn có độc lực mạnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người tử vong bởi bệnh do phế cầu khuẩn, trong đó khoảng 1 triệu ca là trẻ dưới 5 tuổi. Phế cầu khuẩn là tác nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa và đặc biệt là các bệnh lý nhiễm trùng xâm lấn (xâm nhập vào máu hoặc dịch não tủy) như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết. Việt Nam là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi ở trẻ em cao nhất(3) và đây cũng là một trong những căn bệnh đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ nhỏ có nguy cơ cao nhiễm các tuýp phế cầu có độc lực cao. Đặc biệt, các bệnh lý nhiễm trùng xâm lấn như viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết có thể để lại di chứng nặng nề về thần kinh, tim và thận, với khoảng 25 – 50% người sống sót sau bệnh phải đối mặt với di chứng thần kinh nghiêm trọng.

Báo cáo tại hội thảo, BS Trương Hữu Khanh - Nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm và Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Trẻ nhỏ là nhóm dễ tổn thương nhất trước phế cầu khuẩn, đặc biệt khi nhiễm phải các týp có độc lực cao. Tính xâm lấn và độc lực của phế cầu khuẩn không đồng đều giữa các týp huyết thanh do đó chiến lược phòng ngừa cần được thiết kế để bao phủ rộng các týp nguy cơ cao.”