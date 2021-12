Pfizer lên tiếng sau loạt sự cố liên quan vắc xin COVID-19

TPO - Liên quan việc Hà Nội tạm dừng tiêm 2 lô vắc xin gia hạn sử dụng 3 tháng chờ xin ý kiến chuyên môn từ Bộ Y tế, chiều 2/12, đại diện Pfizer Việt Nam cho biết việc gia hạn không ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Pfizer Việt Nam cho biết, khi được phê duyệt vào tháng 12/2020 tại Mỹ, vắc xin Pfizer/BioNTech COVID-19 đã có đủ dữ liệu để xác nhận chất lượng trong sáu tháng. Kể từ đó, Pfizer vẫn tiếp tục tiến hành thu thập dữ liệu về độ ổn định trên nhiều lô vắc xin COVID-19 được sản xuất trong mạng lưới của mình trên toàn thế giới và xác định rằng hiện đã có đủ dữ liệu để kéo dài hạn sử dụng lên chín tháng. “Điều này tạo điều kiện cho các trung tâm tiêm chủng linh hoạt hơn trong việc quản lý và duy trì việc phân phối và cung cấp vắc xin”- đại diện Pfizer cho hay.

Theo đại diện Pfizer, vào tháng 8/2021, dựa trên thông tin và dữ liệu về tính ổn định do Pfizer cung cấp, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã tăng hạn dùng của vắc xin Pfizer/BioNTech COVID-19 thêm 3 tháng, từ 6 tháng lên 9 tháng ở nhiệt độ -90 đến -60 độ C.

Vào tháng 9/2021, Cơ quan quản lý Dược châu Âu cũng phê duyệt và đồng ý với việc áp dụng tính thời hạn sử dụng thực tế của vắc xin bằng cách cộng thêm 3 tháng vào hạn dùng đang được in trên nhãn của sản phẩm. “Không có bất kỳ thay đổi nào đối với thành phần của vắc xin để nhằm mục đích kéo dài thời hạn sử dụng. Do đó, tính an toàn và hiệu quả của vắc xin vẫn giữ nguyên” - người này nói.

Theo Pfizer, điều quan trọng cần lưu ý là mỗi lô vắc xin Pfizer/BioNTech COVID-19 đều được thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm, kiểm tra chất lượng để đảm bảo an toàn, chất lượng chuẩn và đủ hiệu lực trước khi được phân phối đến các cơ sở sử dụng trên toàn thế giới. Ngoài ra, các lô vắc xin từ mỗi địa điểm sản xuất đều được đặt dưới một chương trình nghiên cứu độ ổn định bao gồm kiểm tra chất lượng mẫu được lưu trữ trong các điều kiện bảo quản khác nhau theo thời gian.

Trước đó, ngày 1/12, từ những lo ngại của phụ huynh về việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã tạm dừng tiêm 2 lô vắc xin Pfizer gia hạn thêm 3 tháng, chờ ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế. Các lô vắc xin khác vẫn được tiêm bình thường cho học sinh.

"Các lô vắc xin Pfizer được nhập về Việt Nam sau ngày 22/10 với hạn dùng 6 tháng in trên nhãn thì tự động tăng thêm 3 tháng. Như vậy, đối với 2 lô vắc xin 124001 và 123002 sẽ có hạn dùng đến ngày 28/2/2022" - GS, TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng.