Petrolimex lan tỏa ‘thanh toán thông minh - lợi ích đồng hành’

"Thuận tiện và an toàn khi thanh toán, hài lòng khi tham gia tích điểm thưởng và tận hưởng tiện ích thiết thực" là nhận xét của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và đăng ký thành viên Petrolimex ID do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/mã chứng khoán PLX) chính thức vận hành từ 19/11/2021.

Hài lòng với dịch vụ thiết thực, hiện đại

Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên toàn quốc cho thấy, khách hàng hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ thanh toán không tiền mặt, tải ứng dụng (còn gọi là app) Petrolimex và đăng ký thành viên để tận hưởng các dịch vụ gia tăng, chương trình khuyến mại của tập đoàn.

Là khách hàng lâu năm của Cửa hàng số 01 Petrolimex Sài Gòn, anh Nguyễn Công Khanh (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Khi được nhân viên giới thiệu chương trình thanh toán không dùng tiền mặt và tích điểm thưởng, tôi thấy rất hào hứng. Sau khi tải app Petrolimex, chỉ bằng một vài thao tác đơn giản, tôi đã được xác thực là khách hàng thân thiết Petrolimex. Không cần mang theo tiền mặt, tôi vẫn có thể mua xăng, dầu và thực hiện thanh toán nhanh, chính xác, đồng thời kiểm soát được giao dịch qua app Petrolimex. Giải pháp công nghệ mới của Petrolimex giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, an toàn khi thanh toán, đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp như hiện nay. Trở thành khách hàng thân thiết, tôi còn nhận được ưu đãi rất thiết thực như tham gia quay số trúng thưởng, tích điểm thưởng với mỗi lần mua xăng, dầu và có thể sử dụng điểm thưởng để mua xăng, dầu trong những lần tiếp theo".

Được nhân viên Cửa hàng số 80 Petrolimex Hà Nội giới thiệu, anh Phạm Quang Hoà, Công ty TNHH Hương Việt Sinh (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, khi Petrolimex có chương trình khách hàng thân thiết dành cho tổ chức, tôi đã đăng ký Petrolimex ID cho công ty để hưởng quyền lợi tích điểm thưởng và quy đổi, sử dụng mua, xăng dầu. Thông qua app Petrolimex, lãnh đạo công ty quản lý được chi tiết lượng hàng hoá, giá trị chi tiêu xăng dầu hàng ngày mà không phải thực hiện đối chiếu thủ công. Công ty kiểm soát dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi qua báo cáo, thông tin chi tiết các lần mua hàng ngay trên app”.

“Tôi mong đợi, thời gian tới, Petrolimex tiếp tục cải tiến nâng cấp app, tối ưu hoá các tính năng đăng ký, giao dịch, hỗ trợ,… để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng", anh Hoà đề xuất.

Hào hứng đăng ký thành viên và tải app Petrolimex, chị Đặng Tuyết Nhung (TP. Hưng Yên) cho biết, rất hài lòng với tính năng tìm cửa hàng xăng dầu được tích hợp sẵn trên app Petrolimex. Chị Nhung chia sẻ do đặc thù công việc, chị thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi bằng xe ô tô cá nhân. Một trong những điều chị lo lắng là tìm cửa hàng xăng dầu của Petrolimex khi cần mua xăng. "Giờ thì nỗi lo này đã được giải quyết. Đơn giản là chỉ cần mở app Petrolimex, tôi có thể tìm được ngay cửa hàng xăng dầu của Petrolimex gần nhất trên tuyến đường mình đang di chuyển”, chị Nhung cho hay.

Định vị hình ảnh doanh nghiệp số hàng đầu

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy nhanh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cũng như chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Thời gian qua, Petrolimex đã đẩy mạnh phát triển nghiên cứu giải pháp, tăng cường hợp tác triển khai các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thông qua nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo, cung cấp thêm nhiều trải nghiệm và các dịch vụ gia tăng phục vụ người tiêu dùng.

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển - Trưởng Ban Dự án thanh toán không dùng tiền mặt cho biết: “Việc chính thức áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt vào hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên phạm vi cả nước là bước đi chiến lược trong mục tiêu hướng đến xây dựng tập đoàn trở thành doanh nghiệp số hàng đầu trên nền tảng Petrolimex Digital thông minh, an toàn và năng động. Thông qua tự động hóa giao dịch thanh toán theo mục tiêu: an toàn,minh bạch, kiểm soát chi phí và mang đến nhiều lợi ích đồng hành cùng khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do COVID-19 tác động đến các mặt của đời sống kinh tế, xã hội".

Theo thông tin từ Petrolimex, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên toàn quốc theo 3 giai đoạn. Theo đó, ở giai đoạn đầu sẽ áp dụng tại 1.043 cửa hàng ở các thành phố lớn, quốc lộ; giai đoạn 2 sẽ mở rộng áp dụng tại 709 cửa hàng lân cận; giai đoạn 3 sẽ phủ kín dịch vụ đến các cửa hàng còn lại ở vùng sâu, vùng xa trước 31/3/2022.