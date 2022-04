P&G Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bình Dương hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19

Tiếp nối chuỗi hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch cũng như khắc phục khó khăn từ đại d ị ch, sáng ngày 18/4/2022, công ty P&G Việt Nam phối hợp cùng UBND Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tổ chức buổi Lễ trao tặng quà và tiền mặt cho hơn 100 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 nhằm chia sẻ, động viên và hỗ trợ các em vượt qua khó khăn .

Toàn bộ số tiền dành tặng gần 300 triệu đồng được quyên góp từ Chương trình chạy bộ của nhân viên P&G tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức vào đầu năm nay nhằm hỗ trợ cho các trẻ em mồ côi do COVID-19.

Đại diện công ty P&G Việt Nam tại buổi lễ trao hỗ trợ, ông Taha Farooq, Giám đốc nhà máy Bình Dương của công ty, cho biết: “Sứ mệnh của P&G là trở thành một doanh nghiệp có những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và là một nguồn lực cho sự phát triển, nhằm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Những phần quà hỗ trợ đến các em mồ côi vì Covid-19 cũng là tấm lòng và sự chia sẻ, động viên tinh thần từ tập thể nhân viên công ty, trong khuôn khổ các hoạt động sát cánh cùng địa phương tiếp cận và cải thiện cuộc sống của hàng trăm ngàn người kém may mắn sau đại dịch”.

Là một trong những doanh nghiệp FDI có cam kết đầu tư mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững tại Việt Nam, công ty P&G đã không ngừng hành động nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng thông qua nhiều chương trình ý nghĩa từ khi dịch bùng phát đến nay. Cụ thể trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” chung tay cùng chính quyền địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, P&G Việt Nam và các nhãn hàng của mình đã trao tặng tài trợ bằng hiện kim và sản phẩm có tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Những đóng góp này tập trung vào hỗ trợ tài chính, chăm sóc vệ sinh, cung cấp trang thiết bị, vật phẩm y tế quan trọng tại các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Bên cạnh việc hỗ trợ chống dịch, P&G Việt Nam vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện các cam kết đầu tư phát triển bền vững, đồng thời triển khai những chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng địa phương. Cụ thể, công ty đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm thứ 25 liên tiếp cho các học sinh là con em của cán bộ công nhân viên trong địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm đảm bảo việc học của các em không bị gián đoạn. Công ty đồng thời cũng vẫn duy trì các chuyến viếng thăm, tặng quà đến các viện dưỡng lão, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh đều đặn vào các dịp lễ, Tết...

Nhìn thấy niềm vui của các em bé mồ côi khi được quan tâm, tặng quà tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến cuộc sống của người dân, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, có trẻ em mồ côi cả cha mẹ vì Covid-19. Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Thuận An, tôi trân trọng và chân thành cảm ơn những tấm lòng và sự chia sẻ từ phía công ty P&G Việt nam qua sự kiện trao tặng tài trợ hôm nay. Đây là nguồn động viên rất lớn cho các em và gia đình góp phần chung tay cùng thành phố Thuận An giúp đỡ các em và gia đình vượt qua đau thương, mất mát, khó khăn để ổn định cuộc sống sau đại dịch”.

Với những nỗ lực không ngừng trong các dự án phát triển bền vững, các chương trình vì cộng đồng trong nhiều năm qua, công ty P&G Việt Nam đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý như: Huân Chương Lao động Hạng Hai của Chủ Tịch nước (2015); giải thưởng của Hiệp Hội Thương Mại Mỹ về công tác Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp hai năm liền 2017 – 2018; bằng khen của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam cho những đóng góp tích cực vì sự tiến bộ của phụ nữ; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho những thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân đạo từ năm 2014 – 2018. Giải thưởng CSR Toàn cầu 2021; Giải thưởng CSR lần thứ 5 của Hiệp Hội Thương Mại Hoa Kỳ; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho những đóng góp trong việc phòng chống COVID-19, và Giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu năm 2021” do Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương trao tặng.

P&G bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995 với cam kết “Đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, chu toàn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam” và đến nay đã tăng trưởng mạnh với các sản phẩm nổi tiếng chất lượng quốc tế như bột và nước giặt Ariel, Tide, nước xả vải Downy; xà bông Safeguard; dầu gội Pantene, Head&Shoulders, Rejoice; dao cạo râu Gillette; các sản phẩm chăm sóc phụ nữ và trẻ em như Pampers, Whisper.

Trong suốt hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc mang đến những sản phẩm chất lượng và những nhãn hàng uy tín trên thế giới đến với người tiêu dùng Việt, Công ty P&G Việt Nam đã tiếp cận và cải thiện cuộc sống của hàng trăm ngàn người kém may mắn trên cả nước thông qua các dự án xã hội có ý nghĩa.

