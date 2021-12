P&G Việt Nam giành giải vàng tại giải thưởng CSR toàn cầu 2021

Với những nỗ lực không ngừng trong các dự án cộng đồng và phát triển bền vững tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, công ty P&G Việt Nam vừa qua được vinh danh tại Giải Thưởng CSR Toàn Cầu 2021 (The Global CSR Awards).

Giải thưởng CSR Toàn cầu 2021 lần thứ 13 là một trong những chương trình giải thưởng công nhận uy tín nhất châu Á về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (corporate social responsibility – CSR) và quản trị doanh nghiệp. Chương trình công nhận và vinh danh các công ty có các sản phẩm, dịch vụ, dự án và chương trình xuất sắc, sáng tạo và đẳng cấp thế giới được thực hiện trong quá khứ hoặc hiện tại. Các dự án này thể hiện sự lãnh đạo của công ty, sự chân thành, cam kết liên tục trong việc kết hợp các giá trị đạo đức, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tôn trọng cá nhân, cộng đồng và môi trường theo cách họ kinh doanh. Từ hơn 350 bài dự thi của 100 doanh nghiệp trên thế giới, trải qua nhiều vòng đánh giá, Ban tổ chức đã trao 50 giải thưởng trong 16 hạng mục chính.

Trong đó, P&GViệt Nam đã được vinh danh tại hạng mục giải thưởng quan trọng: Giải Vàng Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng xuất sắc nhất (Best Community Programme Award). Giải thưởng được Ban tổ chức trao tặng cho các hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Nước Uống Sạch Cho Trẻ Em” được P&G Việt Nam triển khai từ năm 2016 thông qua sự hợp tác cùng Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, với mục tiêu mang lại nước uống sạch cho người dân thông qua việc sử dụng gói bột lọc nước P&G.

Với tổng ngân sách gần 13 tỷ đồng, trong những năm qua chương trình đã cung cấp hơn 90 triệu lít nước uống sạch cho hơn 150.000 hộ gia đình tại 10 tỉnh thành, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp... Trong nhiều năm qua, thông qua chương trình Nước Uống Sạch Cho Trẻ Em, các gói bột lọc nước P&G đã hỗ trợ nhiều hộ gia đình tại Việt Nam được tiếp cận nguồn nước sạch để uống. Đây chính là giải pháp thuận tiện và cần thiết trong tình hình sau lũ, giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ bệnh tật do việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Chương trình này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Ông Sai Ramana Ponugoti, Tổng Giám Đốc P&G Việt Nam chia sẻ: “P&G Việt Nam vô cùng vinh dự khi được vinh danh tại Giải thưởng CSR Toàn cầu năm 2021. Đây là sự ghi nhận cho những cam kết và nỗ lực nhằm hiện thực hóa triết lý hoạt động của công ty: Là một công dân tốt - cải thiện và chu toàn cuộc sống của người dân cũng như cộng đồng nơi Công ty hoạt động. Trong tương lai, P&G Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động hơn nữa để tạo ra tác động tích cực lâu dài đến người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường tại Việt Nam.”

Giải thưởng CSR Toàn cầu năm 2021 là một trong những giải thưởng danh giá P&G Việt Nam nhận được trong năm nay. Trước đó, ông Sai Ramana Ponugoti đã được Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương trao tặng Bằng khen “Doanh nhân tiêu biểu” có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phòng, chống dịch bệnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021.

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam, P&G đã gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam trong suốt 26 năm qua với các thương hiệu chăm sóc cá nhân và gia đình nổi tiếng như Pampers, Tide, Ariel, Whisper, Pantene, Downy, Oral-B, Olay, Head & Shoulders và Gillette.... Đi cùng với những thành tựu về mặt kinh doanh và những sáng kiến công nghệ, P&G đã không ngừng nỗ lực tiếp cận và cải thiện cuộc sống hàng trăm nghìn người kém may mắn trên toàn quốc thông qua những hoạt động phát triển bền vững mang lại nhiều thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, P&GViệt Nam đã hành động nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ cho các địa phương trong các đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia của P&G Việt Nam trước tình hình khẩn cấp. Tính đến nay, P&G Việt Nam và các nhãn hàng của mình đã quyên góp tổng hiện kim và sản phẩm có giá trị hơn 15 tỷ đồng. Những đóng góp này tập trung vào hỗ trợ tài chính, chăm sóc vệ sinh, cung cấp trang thiết bị, vật phẩm y tế quan trọng, thiết thực hỗ trợ cho nhân viên, lực lượng chống dịch tuyến đầu, và người dân tại các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Với sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh và những đóng góp thiết thực cho xã hội liên tục trong những năm qua, P&G Việt Nam đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu đã có những đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam; giải thưởng của Hiệp Hội Thương Mại Mỹ về công tác Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp trong 5 năm liền; Ghi nhận của Chủ Tịch Nước trong Chương trình Tết vì người nghèo năm 2018; bằng khen của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam cho những đóng góp tích cực vì sự tiến bộ của phụ nữ; bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho những thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân đạo từ năm 2014 – 2018; bằng khen “Sức mạnh nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong 2 năm liền 2019 - 2020.