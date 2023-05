Ôtô chở 6 người lao xuống hồ, 2 người tử vong

TPO - Ô tô 5 chỗ chở 6 người đang lưu thông trên đường ở Hà Tĩnh, bất ngờ mất lái, lao xuống hồ nước khiến 2 người tử vong.

Sáng 26/5, ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng.

Theo đó, vào khoảng 2h cùng ngày, anh Hoàng Đ. (36 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển số 38A-45713 lưu thông trên đường tỉnh 548.

Trên xe còn chở 5 người đàn ông khác gồm: Đặng Minh H. (33 tuổi), Phan Văn D. (36 tuổi), Lê Tử X. (46 tuổi), Trần Đình H. (42 tuổi, cùng trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) và anh Trần Đình T. (34 tuổi, chưa rõ nơi thường trú).

Khi xe chạy đến đoạn qua xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) bất ngờ mất lái, lao xuống hồ nước ven đường. Vụ tai nạn khiến tài xế Hoàng Đ. và anh Trần Đình H. tử vong, những người còn lại bị thương.

Kiểm tra nhanh một số người trên xe, công an phát hiện ít nhất 3 người trên xe có nồng độ cồn. Vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc và đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.