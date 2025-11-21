Orange mở “bảo tàng” fan meeting độc lạ, trưng bày cả loạt khoảnh khắc "dìm hàng"

HHTO - Orange tiếp tục khẳng định sự sáng tạo không giới hạn khi công bố fan meeting với concept “bảo tàng” độc lạ, nơi cô kể lại hành trình sự nghiệp một cách thú vị.

Tiếp nối thành công của “vũ trụ Em Xinh”, Orange là nghệ sĩ kế tiếp chính thức mở màn chuỗi fan meeting của bản thân với concept hoàn toàn mới. Ngay khi công bố, sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ý tưởng độc đáo, hài hước và rất đúng tinh thần của nữ ca sĩ sinh năm 1997.

Orange sáng tạo nên một concept fan meeting có 1-0-2.

Những tấm vé đầu tiên "cháy hàng" chỉ trong một phút mở bán.

Khác với mô hình fan meeting thông thường, Orange lựa chọn concept “bảo tàng” để kể lại hành trình làm nghề của mình theo cách thú vị và gần gũi nhất. Tại đây, người hâm mộ - được gọi thân mật là MyMuse - sẽ được “tham quan” những góc trưng bày phản ánh từng cột mốc trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Không chỉ có các khoảnh khắc đẹp lung linh, Orange còn mạnh dạn “trưng bày” cả những hình ảnh "dìm hàng", những lần tự làm mình “ê chề” trên sân khấu và cả câu chuyện từng vô tình bị ong chích vào dịp Tết gây bão mạng xã hội trước đó cũng được cô đưa vào bảo tàng.

Những hình ảnh đầu tiên tại "bảo tàng" được Orange đăng tải.

Trước ngày sự kiện chính thức diễn ra vào 14/12, nữ ca sĩ còn hé lộ một số “bức tranh cổ” trong bảo tàng, bao gồm những hình ảnh cũ, những pha “quăng miếng” viral hay các "screenshot" huyền thoại mà khán giả vẫn thường đùa nhau lưu lại.

Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi cô dám đưa cả những kỷ niệm “khó đỡ” ấy vào trưng bày.

Không chỉ gây ấn tượng bằng concept sáng tạo, fan meeting lần này còn ghi điểm nhờ sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, không gian và visual teaser. Từ poster, trailer đến từng chi tiết decor đều thể hiện sự chăm chút kỹ lưỡng, cho thấy cô rất trân trọng lần gặp gỡ với khán giả lần này.

Trước ngày công bố bán vé fan meeting, Orange còn "cầu cứu" mạng xã hội chỗ "thuê mặt bằng".

Đáng nói hơn, mức giá vé của fan meeting cũng trở thành chủ đề được khán giả khen ngợi. So với mặt bằng hiện nay, giá vé Orange đưa ra được đánh giá là “yêu thương”, phù hợp túi tiền học sinh - sinh viên, nhưng quyền lợi đi kèm lại vô cùng hấp dẫn.

Nhiều fan còn hài hước bình luận rằng Orange chắc chỉ "lời tình cảm" nếu bán với mức giá này.

Giá vé không chỉ dễ tiếp cận mà còn đi kèm hàng loạt quyền lợi như poster, postcard, photocard và cơ hội nhận được quà tặng độc quyền.

Với concept mới lạ, tinh thần trẻ trung và cách tiếp cận fan chân thành, fan meeting My Museum của Mộng Cam được nhận định sẽ tạo nên điểm nhấn thú vị trong loạt sự kiện gặp gỡ cuối năm.