OPSWAT lần thứ ba được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

OPSWAT Việt Nam tiếp tục khẳng định môi trường làm việc xuất sắc qua giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2022” do HR Asia - tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại khu vực châu Á tổ chức và bình chọn.

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín tại Châu Á được thực hiện bởi HR Asia - Tạp chí Nhân sự cấp cao hàng đầu Châu Á, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm phát triển và gắn kết nhân viên. Giải thưởng được đánh giá dựa trên quy trình tuyển chọn gắt gao, các đánh giá rock lập cùng chương trình khảo sát toàn diện trên hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Đây là lần thứ ba liên tiếp OPSWAT Việt Nam tham dự và vinh dự nhận được giải thưởng uy tín này. "OPSWAT Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 5 năm vừa qua và giải thưởng lần thứ ba liên tiếp của HR Asia một lần nữa khẳng định môi trường làm việc xuất sắc của OPSWAT. Trong hành trình thực hiện sứ mệnh bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của toàn thế giới, chúng tôi luôn nhận thức được vai trò quan trọng bậc nhất của đội ngũ nhân viên, và chúng tôi đã nỗ lực không ngừng để xây dựng OPSWAT là nơi làm việc lý tưởng của các tài năng Việt Nam. OPSWAT sẽ tiếp tục cung cấp một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, và thân thiện để mọi nhân viên cùng lúc vừa thỏa mãn đam mê sáng tạo, phát triển sự nghiệp bản thân và chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình." ông Lã Mạnh Cường, Phó Chủ Tịch Nghiên cứu và Phát triển, Tổng Giám Đốc OPSWAT Việt Nam chia sẻ. Là một Công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh mạng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong 20 năm qua OPSWAT đã phát triển và cung cấp cho thị trường các giải pháp và sản phẩm hàng đầu về phòng chống, phát hiện và phân tích mã độc, bảo mật dữ liệu, kiểm soát truy cập và kiểm soát thiết bị một cách an toàn. Các giải pháp của OPSWAT đã giúp bảo vệ hơn 1500 doanh nghiệp, tổ chức thuộc các lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu như cơ quan quốc phòng, nhà máy điện, nhà máy nước, doanh nghiệp dầu khí, sân bay, ngân hàng, bệnh viện, v.v. trên toàn thế giới trước các cuộc tấn công mạng. OPSWAT còn cung cấp các chương trình đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu cho nhân viên, chuyên gia, kỹ sư, sinh viên… góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực của ngành trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, từ khi chính thức khai trương trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, OPSWAT Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 50% mỗi năm. Văn phòng Việt Nam được khẳng định là một vị trí chiến lược của OPSWAT, có đóng góp lớn vào năng lực nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ khách hàng, và quản trị toàn cầu của OPSWAT. Sự lớn mạnh nhanh chóng của Văn phòng OPSWAT Việt Nam đã mang đến những cơ hội lẫn thách thức to lớn cho đội ngũ nhân viên Việt Nam. Trong suốt thời gian đó, OPSWAT Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách nhân sự lấy con người làm trọng tâm, thực hành các giá trị cốt lõi và văn hóa tích cực của Công ty nhằm mang đến các trải nghiệm làm việc tốt nhất cho toàn thể nhân viên. Các chính sách đãi ngộ và phúc lợi đa dạng, bao gồm lương, thưởng, lựa chọn cổ phiếu, các tiện nghi làm việc, các chương trình đào tạo và chăm lo sức khỏe nhân viên và người thân, hoạt động thể dục thể thao và gắn kết nhân viên… đã giúp đảm bảo cân bằng công việc - cuộc sống và nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho nhân viên. Bên cạnh đó, môi trường làm việc quốc tế, tính chất công việc thử thách nhưng đầy sáng tạo, tinh thần tôn trọng cá nhân, cơ hội phát triển công bằng… là những lợi ích khác biệt mà OPSWAT luôn có thể mang đến cho các nhân viên của mình. Trong lộ trình phát triển kế tiếp, OPSWAT sẽ mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam và tiếp tục mang đến những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho người lao động. OPSWAT sẽ luôn nỗ lực để là một lựa chọn hàng đầu và là một bệ phóng nghề nghiệp vững chắc người lao động với tôn chỉ luôn gắn liền sự thành công của mỗi nhân viên với thành công của tổ chức. P.V