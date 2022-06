Ông Tất Thành Cang tiếp tục hầu tòa

TPO - Tại cơ quan Công an, bước đầu Đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn TP. Cần Thơ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

TPO - Chiều 4/6, Công an tỉnh Thanh Hoá đã công bố thông tin liên quan đến vụ án phát hiện thi thể bị quấn băng dính bỏ trong bao tải trôi trên sông Mã.

TPO - Ngày 4/6, Cơ quan điều tra Công an TP Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh (cán bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị can Thịnh là người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông làm 3 người tử vong vào đêm 2/6 vừa qua.