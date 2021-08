Ông Park Hang Seo chờ Đoàn Văn Hậu

Chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chiều qua đã có buổi tập tại Hà Nội. Ngoài 3 trường hợp đang bị chấn thương của Tuấn Anh, Văn Toàn và Đoàn Văn Hậu, các cầu thủ khác đều đảm bảo thể lực để tập luyện.

Trong số 3 cầu thủ kể trên, Đoàn Văn Hậu gây nhiều lo lắng nhất. Văn Hậu từng chấn thương khi khoác áo SC Heerenveen ở Hà Lan. Khi trở lại CLB Hà Nội, hậu vệ quê Thái Bình bị đa chấn thương trong một buổi tập của CLB Hà Nội từ tháng 9/2020. Từ thời điểm trên, Văn Hậu đã trải qua 2 lần phẫu thuật, mới đá cho CLB Hà Nội 1 trận tại LS V-League 2020.

Tới tháng 5 vừa qua khi kết thúc chu trình trị thương tại PVF, Văn Hậu được HLV Park Hang-seo gọi vào đội tuyển Việt Nam dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở UAE.

Tại đây, Văn Hậu được ông Park sử dụng ở cả 3 trận đấu với Indonesia, Malaysia và UAE. Tuy nhiên khi trở lại CLB Hà Nội, Văn Hậu phải ngồi ngoài xem các đồng đội tập luyện và mới đây khi lên tuyển Việt Nam, anh tiếp tục phải tập gym.

Với diễn biến hiện tại, khó có thể chắc chắn Văn Hậu đá trận gặp Saudi Arabia ngày 2/9 hay không. Mặc dù vậy, có vẻ như HLV Park Hang-seo vẫn “giữ chỗ” cho Văn Hậu trong kế hoạch của mình.

Khó giảm giá thuê sân

Liên quan trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Australia ngày 7/9 tới, được biết thời gian qua, VFF và Ban quản lý Khu Liên hợp đã có các cuộc làm việc với nhau để thống nhất giá cả cũng như chuẩn bị công tác tổ chức.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một quan chức VFF cho biết giá thuê sân Mỹ Đình như vậy “hơi cao”, do trận đấu này BTC chỉ bán ra lượng vé khá thấp, dự kiến chỉ từ 10-30% sức chứa sân để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. VFF cũng không được khai thác thương quyền trận đấu do toàn bộ thuộc AFC.

Tuy nhiên trả lời PV Tiền Phong, Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ cho rằng, nếu hạ hơn nữa chi phí thuê sân, Mỹ Đình sẽ bị lỗ. Cụ thể theo ông Hổ, với mức giá 350 triệu đồng, trừ thuế phí, công lao động… thì Khu Liên hợp chỉ còn khoảng hơn 200 triệu đồng.

“Chúng tôi tính giá thuê phải khoảng 500 triệu đồng trở lên thì có thể lãi, còn 350 triệu đồng chỉ đủ chi phí phục vụ điện nước, nhân công… Khung giá cũng đã được Bộ VH-TT&DL duyệt chứ không phải như trước đây, thích lên là lên, xuống là xuống. Chúng tôi cũng xác định tổ chức trận đấu là nhiệm vụ chính trị nên phải làm chứ lời lãi không đáng bao nhiêu” - ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết.

Theo ông Hổ, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tính chất là thế giới nhưng đang thuộc vòng loại châu Á nên Khu Liên hợp đã tính mức thấp theo khu vực châu Á.

Ông Hổ cũng chia sẻ hiện Khu Liên hợp đang phải giải quyết rất nhiều công việc sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về vấn đề quản lý, sử dụng đất đai tại Khu Liên hợp từ nhiệm kỳ trước. Nhưng để đảm bảo trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra thành công, Khu Liên hợp đang lên kế hoạch để đảm bảo công tác chuẩn bị đáp ứng tốt các yêu cầu.