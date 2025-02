Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

TPO - Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.