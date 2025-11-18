Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

TPO - Tại kỳ họp lần thứ 28, HĐND thành phố Huế khóa VIII đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 18/11, HĐND thành phố Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 28 nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng; đồng thời kiện toàn các chức danh chủ chốt của UBND thành phố.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (giữa) - Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức﻿ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021- 2026, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Khánh Hòa. Ông Toàn có trình độ chuyên môn cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; Bí thư Thành ủy Cam Ranh (Khánh Hòa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ông cũng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và khóa XII.

Tháng 2/2020, tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 6/2021, ông Nguyễn Khắc Toàn được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa thành tỉnh Khánh Hòa (mới) từ tháng 7/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 16/11, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Toàn đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế.

