Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại kỳ họp lần thứ 28, HĐND thành phố Huế khóa VIII đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 18/11, HĐND thành phố Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 28 nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng; đồng thời kiện toàn các chức danh chủ chốt của UBND thành phố.

ong-nguyen-khac-toan.jpg
Ông Nguyễn Khắc Toàn (giữa) - Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức﻿ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021- 2026, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Khánh Hòa. Ông Toàn có trình độ chuyên môn cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; Bí thư Thành ủy Cam Ranh (Khánh Hòa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ông cũng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và khóa XII.

Tháng 2/2020, tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 6/2021, ông Nguyễn Khắc Toàn được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa thành tỉnh Khánh Hòa (mới) từ tháng 7/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 16/11, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Toàn đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Ngày 18/11, tại kỳ họp lần thứ 28, HĐND thành phố Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 28 HĐND thành phố Huế khóa VIII, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Trần Hữu Thùy Giang - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngọc Văn
#HĐND TP Huế #Ông Nguyễn Khắc Toàn #giữ chức #Chủ tịch UBND TP Huế #Phó Bí thư Thành ủy Huế #Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế #nhân sự mới thành phố Huế #công tác cán bộ #kiện toàn nhân sự #nhân sự chủ chốt thành phố Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục