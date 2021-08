Ông Nguyễn Duy Linh nhận quà của Vũ 'nhôm' bao nhiêu lần?

TPO - Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị can Nguyễn Duy Linh ngay từ đầu đã ngoan cố không khai nhận tội, phủ nhận toàn bộ sự việc. Chỉ đến khi Cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh, ông Linh mới thừa nhận có việc quan hệ, quen biết và nhiều lần nhận quà từ Vũ “nhôm” nhưng không thừa nhận là tiền.

Cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, mách Vũ “nhôm” bỏ trốn

Theo cáo trạng, căn cứ lời khai của Phan Văn Anh Vũ; Hồ Hữu Hòa; Nguyễn Đăng Luân (lái xe của Vũ) và bị can Nguyễn Duy Linh. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc về các hành vi “Đưa, Nhận và Môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hỏa.

Cáo trạng cho rằng, động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các bị can phù hợp với diễn biến sự việc Vũ “nhôm” bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố. Trong đó, bị can Hồ Hữu Hòa đã khuyên Phan Văn Anh Vũ nên gặp và đưa cho Nguyễn Duy Linh 5 tỷ đồng. Sau đó Hòa làm trung gian nhận túi quà 5 tỷ đồng tử Vũ để chuyển cho Linh.

Hiện cơ quan tố tụng tạm giữ của: Phan Văn Anh Vũ 29.306 SGD (đô la Singapore); 1 máy tính xách tay Apple Macbook; 1 case máy tính để bàn; 3 Ipad; 3 máy ảnh L2; 1 băng từ conal camera mini; 1 điện thoại, 3 USB, 1 chứng minh nhân dân, 3 đăng ký xe 43A-247.01 kèm theo 1 chìa khóa xe; 1 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc; 1 hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu; 2 chứng minh nhân dân mang tên Trần Đại Vũ và Lê Văn Sáu. Hồ Hữu Hòa gần 4,3 tỷ đồng; 785.536 USD; 1.100.000 yên; 7.671 SGD; 18.290 euro; 48 nhẫn vàng; 8 miếng vàng; 24 tờ tiền ngoại tệ các loại; 1 vật trang trí làm bằng ngà voi; 1 thùng xốp; 1 thùng nhựa; 1 hộ chiếu số B3865555; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng; 6 Ipad; 20 điện thoại di động; 10 USB; 2 con dấu; 3 tập tài liệu; 1 phong bì đã bóc. Nguyễn Duy Linh 5.700 USD; 1 điện thoại di động màu trắng, đen mặt sau có chữ Vertu trắng đen; 1 điện thoại di động Vertu màu đen bạc; 1 đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ đề chữ Patek Philippe dây đeo bằng da màu vàng; 1 ví da màu đen; 7 thẻ cứng mang tên Nguyễn Duy Linh, gồm: Thẻ màu đen Ngân hàng Vietcombank; thẻ màu đen visa Ngân hàng Vietcombank; căn cước công dân số; thẻ màu vàng sky lake; thẻ cứng màu xanh member card; thẻ ra vào khu vực an ninh hàng không; giấy phép lái xe; 1 giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Nguyễn Duy Linh; 1 thẻ ra vào trụ sở 44 Yết Kiêu mang tên Nguyễn Duy Linh...

Bị can Phan Văn Anh Vũ với mục đích nhờ Nguyễn Duy Linh giúp đỡ để tránh bị xử lý về hành vi “Làm lộ lọt tài liệu bí mật Nhà nước” nên đã đưa tiền cho Linh. Bị can Nguyễn Duy Linh biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị Tổng cục V xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ Linh giúp đỡ. Với vai trò Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V có thể giúp đỡ được, nên Linh nói đã xem hồ sơ, sau đó nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ.

Khi biết Phan Văn Anh Vũ sắp bị khởi tố, Linh đã bảo Vũ bỏ trốn.

Ông Nguyễn Duy Linh, phản cung nhưng thừa nhận quà từ Vũ “nhôm

Đáng chú ý, sau đó bị can Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh đồng loạt thay đổi lời khai, chối tội.

Tuy nhiên cáo trạng khẳng định, kết quả điều tra của Cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu chứng cứ hoàn toàn khách quan, phù hợp diễn biến sự việc, phù hợp với động cơ, mục đích của người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ và người nhận hối lộ.

Lời khai ban đầu của Phan Văn Anh Vũ phù hợp với lời khai nhận tội của Hồ Hữu Hòa và lời khai của những người trung gian đưa tiền là Nguyễn Đăng Luân, Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Nam Trung.

Đáng chú ý, về túi quà 5 tỷ đồng, bị can Nguyễn Duy Linh thừa nhận đã nhận được túi quả này nhưng là rượu và thuốc lá.

Theo cáo trạng, lời khai của các bị can và người liên quan trong vụ án phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập trong quá trình điều tra, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra. Từ đó có đủ căn cứ xác định, bị can Phan Văn Anh Vũ do lo lắng bị xử lý về hành vi “Làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”, nên sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý, môi giới.

Thực hiện theo “kịch bản” của thầy phong thuỷ, Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V Bộ Công an với mục đích nhờ ông này giúp đỡ.

Sau khi nhận túi tiền từ Vũ Hòa đưa cho Nguyễn Tuấn Anh (cấp dưới của Linh), ông này đã chuyển cho Hoàng Nam Trung (trợ lý của Linh) để chuyển đến phòng làm việc của Nguyễn Duy Linh.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Duy Linh đã nhận được túi tiền này. Sau đó, Nguyễn Duy Linh gọi điện thoại bằng phần mềm Viber nói cho Vũ biết, việc có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên bỏ trốn. Sau khi nhận được thông tin từ Linh, Vũ đã bỏ trốn sang Singapore nhưng sau đó bị bắt và di lý về Việt Nam.

Bị can Nguyễn Duy Linh ngay từ đầu ngoan cố không khai nhận tội, phủ nhận toàn bộ sự việc, nhưng khi Cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh, Linh mới thừa nhận có việc quan hệ quen biết với Phan Văn Anh Vũ, có nhận quà nhiều lần nhưng không thừa nhận là tiền. Tuy nhiên kết quả điều tra của Cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định, hành vi phạm tội của các bị cáo như đã nêu.

Viện KSND tối cao truy tố bị can: Nguyễn Duy Linh (SN 1971) – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Phan Văn Anh Vũ - nguyên Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79 (SN 1975, còn gọi Vũ “nhôm”, được tuyển dụng vào lực lượng công an) về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm. Hồ Hữu Hòa (SN 1984, thầy phong thủy) về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4, Điều 365 Bộ Luật hình sự với khung hình phạt tù từ 8 đến 15 năm.