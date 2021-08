Ông Nguyễn Đức Chung o bế công ty sân sau thế nào?

Công ty sân sau của ông Chung tham vọng có doanh thu nghìn tỷ

Theo kết luận điều tra, từ khi bị can Nguyễn Trường Giang tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic, bà Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) không bàn giao vốn điều lệ nên Giang phải sử dụng tiền của cá nhân bù 5 tỷ đồng vốn điều lệ công ty.

Theo lời khai của bị can này, do muốn được tạo điều kiện kinh doanh có lợi nhuận, nên Giang đã không đề nghị gia đình ông Chung phải chuyển 2 tỷ đồng tương ứng 40% cổ phần đứng tên bà Nguyễn Thị Bích Hằng.

Cũng chính vì biết bà Hằng chỉ là người đứng tên hộ cổ phần tại Công ty Arktic cho gia đình ông Chung nên Giang không thông báo, trao đổi gì về kết quả hoạt động, không phân chia lợi nhuận với người này. Đối với các phi vụ làm ăn, Giang đều báo cáo, xin ý kiến và được ông Chung đồng ý trước khi thực hiện.

Để o bế cho công ty sân sau, ông Chung đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Arktic kinh doanh đạt được lợi nhuận, khi bán các sản phẩm cho cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP Hà Nội.

Kết luận điều tra xác định, hầu hết các sản phẩm, mặt hàng bán hoặc dự định nhập về đều bán cho các đơn vị thuộc UBND TP Hà Nội, chiếm khoảng 80% - 90% doanh thu của Công ty Arktic, như Redoxy 3C, xe quét hút Hako, máy lọc nước, đèn điện, máy nghiền cây, máy nghiền bê tông, dự định đầu tư làm dự án.

Tổng Giám đốc Cty Thoát nước tạm ứng tiền túi cho DN sân sau của ông Chung

Liên quan thương vụ mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua Công ty Arktic của Công ty Thoát nước Hà Nội, CQĐT xác định, “bị can Nguyễn Đức Chung ấn định từ trước; Công ty Artkic chỉ làm thủ tục nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty Thoát nước để hưởng lợi nhuận”.

Dù Công ty Thoát nước Hà Nội chưa ký hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic, bị can Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo, yêu cầu bị can Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, ứng trước tiền mua chế phẩm Redoxy 3C. Sau đó, bị can Hùng lấy tiền từ gia đình chuyển cho bị can Nguyễn Trường Giang 4,6 tỷ đồng theo chỉ đạo của ông Chung để Công ty Arktic nhập khẩu Redoxy 3C.