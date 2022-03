Ông ngoại nghèo bận đi nhặt củi xa, cháu 5 tuổi ở nhà đuối nước tử vong

TPO - Mẹ đi làm ăn xa, cháu C. (5 tuổi, ngụ xã Thượng Long, huyện Nam Đông, TT-Huế) cùng em trai ở với ông ngoại. Vào ngày ông ngoại đi nhặt củi ở xa, C. ra khu vực sạt lở cạnh nhà để chơi, không may trượt ngã xuống hố nước sâu, bị đuối nước tử vong.

Ngày 28/3, ông Lê Minh Khánh - Chủ tịch UBND xã Thượng Long (huyện Nam Đông, TT-Huế), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm. Nạn nhân là cháu L.M.C. (trú tại xã Thượng Long). Trước đó, vào khoảng 15h chiều 27/3, cháu C. và em trai 3 tuổi ra chơi ở khu vực sạt lở cách nhà khoảng 30 mét. Tại đây, C. không may trượt chân ngã xuống một hố nước sâu, bị đuối nước dẫn đến tử vong. Thấy anh trai gặp nạn, đứa em nhỏ 3 tuổi của C. chạy kêu người đến ứng cứu nhưng không kịp. Được biết, hai anh em C. lâu nay ở với ông ngoại. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình diện hộ nghèo, mẹ C. phải đi làm ăn xa, hai anh em được gửi lại cho ông ngoại nuôi dưỡng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông ngoại bận đi nhặt củi ở xa, không có ai ở nhà trông coi hai anh em. Sau khi sự việc đau lòng, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Hàng xóm láng giềng, bà con quyến thuộc cũng đã đến chia sẻ, giúp đỡ, chung tay lo hậu sự cho cháu bé. Ngọc Văn