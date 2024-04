Ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc loạn luân với con ruột; Giám đốc một sở Y tế bị kỷ luật

TPO - Khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân với con ruột; Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày; Voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt thoát qua hàng rào điện; Tặng bằng khen cho nhân viên gác chắn đường sắt dũng cảm cứu người,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Chỉ tiêu lớp 10 công lập tại TPHCM giảm mạnh

Theo công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 113 trường THPT công lập tại TPHCM, năm nay thành phố tuyển 71.020 chỉ tiêu, giảm khoảng 6.000 chỉ tiêu so với năm học 2023 - 2024.

So sánh với năm ngoái, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chỉ có gần 20 trường tăng nhẹ 30 - 90 chỉ tiêu; còn lại phần đông các trường đều giảm chỉ tiêu (hơn 60 trường). Trong đó, giảm mạnh nhất là các trường THPT Trần Phú, THPT Vĩnh Lộc B, THPT Hồ Thị Bi với 270 chỉ tiêu so với năm trước. Các trường THPT Bình Chiểu, THPT Phước Kiển, THPT Lương Văn Can cũng giảm 225 chỉ tiêu.

Phá đường dây sản xuất tân dược giả có chất cấm sử dụng cho người

Ngày 19/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TPHCM) cho biết đơn vị đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm Lữ Phú Thám (44 tuổi, trú phường 15, quận 10), Dương Thị Thu Thảo (41 tuổi, trú phường 15, quận 10), Đặng Thị Hồng Duyên (40 tuổi, trú phường 15, quận 10) và Lê Thị Ánh Nga (39 tuổi, trú phường 4, quận 8).

Thủ đoạn của các đối tượng là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ, đưa về nhà của Thám (phường 15, quận 10) dùng kéo cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc. Sau đó in hạn sử dụng mới vào mặt sau vỉ thuốc thành hạn sử dụng đến năm 2025, 2026. Đặt in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng để tiếp tục đưa thuốc giả ra thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường, sau đó dùng cồn hoặc hóa chất khác tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin (tên, thành phần, hoạt chất) trên vỉ thuốc tạo thành loại thuốc mới và tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ...

Công trình bích họa mới ở trung tâm TPHCM

Sáng 19/4, Công an TPHCM tổ chức Lễ khánh thành công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 10 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Công trình xanh này có chiều dài hơn 190m với tổng diện tích gần 600m2 , khắc họa những phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam trải dài từ miền Tây Bắc đến miền Tây Nam bộ.

Điểm nhấn của công trình là bích họa bản đồ Việt Nam nhìn từ vệ tinh với hình ảnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng đàn bồ câu trắng và cũng là sản phẩm có kích cỡ lớn kỷ lục trong số các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội Loạn luân

Ngày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, công an đã vào cuộc điều tra.

Đến nay, Công an tỉnh Long An đã có đủ chứng cứ xác định ông Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, Đồng Nai ghi nhận ổ dịch dại thứ 8

Ngày 19/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận ổ dịch dại thứ 2 trên chó tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành. Đây là ổ dịch dại thứ 8 của toàn tỉnh Đồng Nai kể từ đầu năm. Theo thông tin dịch tễ ban đầu, tối 13/4, bà N.T.H.N. (41 tuổi, ngụ ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) tháo dây xích liền bị chó nhà nuôi cắn vào mu bàn tay trái, vết thương nông, chảy máu ít.

Voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt thoát qua hàng rào điện

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai phối hợp thực hiện các biện pháp để hạn chế voi rừng phá hàng rào điện và hạn chế xung đột giữa voi và người.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, hiện nay trên lâm phận Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai quản lý có 1 đến 2 cá thể voi thường xuyên xuất hiện đạp đổ cột (hàng rào điện) và quật đổ cây keo lai vào hàng rào điện làm hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến hàng rào điện.

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 40 trường hợp voi phá đổ hàng rào, trong đó có 8 trường hợp đạp đổ cột và 32 trường hợp quật đổ cây vào hàng rào điện, chủ yếu xảy ra tại tuyến hàng rào điện số 4 và 5.

Tặng bằng khen cho nhân viên gác chắn đường sắt dũng cảm cứu người

Chiều 17/4, anh Trịnh Dũng (37 tuổi, nhân viên gác chắn Đội Đường sắt Biên Hòa, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn) được nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai vì hành động dũng cảm cứu người.

Theo đó, khoảng 22 giờ 40 ngày 7/4, trong ca trực tại chốt đường ngang giao cắt với đường sắt (Km 1682 + 385) qua ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), anh Dũng đã kéo barrier để tàu chở hàng số hiệu HH8 di chuyển qua.

Trong lúc đoàn tàu đang chạy qua, bất ngờ có một người đàn ông nhảy qua hàng rào muốn lao vào đoàn tàu đang chạy với tốc độ 80km/h. Phát hiện sự việc, anh Dũng lập tức lao ra kéo tay người đàn ông nói trên vào sát barrier tránh va chạm với đoàn tàu.

Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.

Theo lời cụ Kết, để có được sức khỏe như bây giờ, chăm chỉ tập thể dục chưa đủ, cụ còn giữ được nếp sinh hoạt. Theo đó, mỗi ngày cụ đều ăn đủ 3 bữa, kể cả khi biếng ăn, không ăn vặt. Khoảng 9 giờ tối cụ đi ngủ và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Trưa mỗi ngày, cụ đều nằm ngủ một chút.

Bãi giữ xe ở Bình Dương quá tải vì người vi phạm 'bị bắt là bỏ phương tiện'

Ngày 18/4, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, số phương tiện tạm giữ tăng đột biến, dẫn đến tình trạng bãi giữ xe quá tải, thiếu chỗ chứa. Do đó, để ứng phó với hoàn cảnh trước mắt, công an tạm thời hợp đồng với doanh nghiệp để tạm giữ phương tiện song vẫn quá tải.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, có tới 50% trường hợp vi phạm không đến nộp phạt và không đến nhận lại phương tiện tịch thu theo thời gian thông báo. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì sau 1 năm mới đưa vào lộ trình tịch thu, xử lý, thời gian này kéo dài dẫn đến tình trạng bãi giữ xe tăng cao hơn.

Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu bị kỷ luật

Ngày 17/4, thông tin tại giao ban báo chí quý I/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận đã có quyết định kỷ luật đối với ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế tỉnh. Theo đó, việc công bố quyết định kỷ luật đối với ông An và một số cá nhân thuộc Sở Y tế đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện vào ngày 9/4.

Ông An và một số cá nhân tại Sở Y tế bị kỷ luật do liên quan đến kế hoạch kiểm tra các gói thầu, dự án mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. Công tác này được thực hiện từng bước và chưa hoàn thành. Hiện, Ủy ban Kiểm tra tỉnh chưa cung cấp thông tin chi tiết, vì còn liên quan đến kế hoạch kiểm tra tổng thể trên toàn tỉnh.