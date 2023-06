Ông chồng ngoại tình trong "Doctor Cha" hóa ra là gương mặt thân quen của K-drama

TPO - Không phải Ji Sung, Song Joong Ki, Lee Min Ho hay Lee Jong Suk, cư dân mạng gần đây phát hiện người bảo chứng rating cho những phim truyền hình hot xứ Hàn Quốc hóa ra lại là một gương mặt quen thuộc khác.

Đó là nam diễn viên Kim Byung Chul. Sau khi anh phủ sóng khắp các diễn đàn phim ảnh với vai người chồng ngoại tình, xấu tính trong Bác sĩ Cha (Doctor Cha), khán giả mới ngờ ngợ về gương mặt của Kim Byung Chul.

Hóa ra, nam diễn viên chính là người chuyên đảm nhận vai phụ trong nhiều bộ phim "phá đảo rating" như Yêu Tinh (Goblin), Hậu Duệ Mặt Trời (Descendants Of The Sun), Ngôi Trường Xác Sống (All Of Us Are Dead)...

Kim Byung Chul sinh năm 1974, sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu với phim điện ảnh Once Upon a Time in a Battlefield vào năm 2003. Tuy hầu như không đảm nhận vai chính trong 20 năm làm nghề, nhưng mỗi lần tái ngộ khán giả trên màn ảnh, anh đều cho người xem thấy sự biến hóa đa dạng trong mỗi vai diễn có tính cách khác biệt. Không cần đóng chính hay lên hình nhiều, Kim Byung Chul vẫn khiến khán giả phải "phục sát đất" tài năng của mình.

Hậu Duệ Mặt Trời từng làm mưa làm gió màn ảnh châu Á vào năm 2016 với mức rating cao nhất là 38,8% toàn quốc trên một tập phát sóng (theo trang Nielsen Ratings). Khán giả châu Á nhớ mãi về chuyện tình đầy tính nhân văn nhưng không kém hài hước của Đại úy Yoo Shi Jin và cô bác sĩ Kang Mo Yeon. Kim Byung Chul chính là người thủ vai Trung tá Park Byung Soo, cấp trên nghiêm khắc và khó tính của nam chính.

Cùng năm 2016, một "chiến mã rating" khác cũng được lên sóng là Yêu Tinh, bộ phim "khuấy đảo" làng giải trí trong nước với nội dung huyền bí mới lạ và tỉ suất người xem lên đến 20,5%. Trái ngược hoàn toàn với hình tượng Trung tá trước đó, Kim Byung Chul hóa thân thành một hồn ma nhiều uất hận và đầy thủ đoạn Park Joong Won - kẻ hại chết Kim Shin và vẫn ám theo anh hơn 900 năm để trừ khử hoàn toàn Yêu tinh.

Kim Byung Chul cũng góp mặt trong SKY Castle (Lâu Đài Trên Không). Đi từ tỉ suất người xem vỏn vẹn 1,7%, SKY Castletừng bước chứng minh sức hút và dần vượt mốc hơn 24%. Trong phim, Kim Byung Chul thủ vai Cha Min Hyuk, một người cha xuất thân bần hàn nhưng có hoài bão to lớn, luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái.

Năm 2022, Ngôi Trường Xác Sống (All Of Us Are Dead) gây sốt trên toàn cầu. Một lần nữa, Kim Byung Chul lại sắm vai phản diện khi đảm nhận vai một giáo viên khoa học, cũng là người tạo ra virus hóa mọi người thành zombie.

Mới nhất, vào vai Seo In Ho trong Bác sĩ Cha, Kim Byung Chul khiến người hâm mộ "phát cuồng". Bởi dù là một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ, nghiêm khắc và còn ngoại tình, nhưng nét diễn duyên dáng và biểu cảm hài hước của nam diễn viên luôn khiến khán giả bật cười và khó ghét được nhân vật này.