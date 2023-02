Ông Biden sẽ trao đổi với ông Tập về vụ khinh khí cầu

TPO - Ngày 16/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vật thể mà Mỹ gọi là khinh khí cầu do thám, bị tiêm kích bắn rơi trong không phận Mỹ đầu tháng này.

“Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh nữa”, ông Biden nói.

Trong phát biểu đầy đủ nhất cho đến nay về khinh khí cầu Trung Quốc và 3 vật thể bay không xác định mà máy bay Mỹ bắn rơi, ông Biden không cho biết khi nào sẽ trao đổi với ông Tập, nhưng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại qua kênh ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề này.

“Tôi dự kiến sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập, tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được nhận thức tối thiểu về điều này, nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì bắn rơi khinh khí cầu đó”, ông Biden nói về những phàn nàn của Bắc Kinh.

Sau khi có bài phát biểu, ông Biden nói với NBC News: “Tôi nghĩ điều cuối cùng ông Tập muốn là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mỹ và tôi”.

Trung Quốc khẳng định, khinh khí cầu cao 60m của họ dùng để theo dõi thời tiết, nhưng Washington cho rằng đó rõ ràng là khinh khí cầu do thám, mang theo nhiều thiết bị điện tử.

Ông Biden đưa ra ít phát biểu công khai về các vật thể bay từ khi bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc. Ông phá vỡ im lặng sau khi các nghị sĩ yêu cầu phải cung cấp thêm thông tin về những vụ việc đang khiến người Mỹ hoang mang.

Ông cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn đang cố gắng tìm hiểu thêm về 3 vật thể không xác định, gồm 1 vật bị bắn rơi ở Alaska, 1 vật ở Canada và 1 vật rơi xuống Hồ Huron. Chính quyền Mỹ khẳng định, 3 vật thể bị bắn rơi vì chúng đe doạ hàng không dân sự.

“Chúng tôi chưa biết chính xác 3 vật thể là gì, nhưng đến nay chưa có điều gì gợi ý chúng liên quan đến chương trình do thám bằng khinh khí cầu của Trung Quốc hay chúng là phương tiện giám sát từ bất kỳ quốc gia nào”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden cho biết, cộng đồng tình báo tin rằng những vật thể đó “rất có khả năng là khinh khí cầu của các công ty tư nhân, đơn vị giải trí hoặc viện nghiên cứu”, ông nói.

Ông cho biết, chúng bị phát hiện sau khi radar được tăng cường sau vụ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc.

“Đó là lý do tôi chỉ đạo nhóm của tôi phải đưa ra những quy tắc rõ ràng hơn về cách chúng ta đối phó với những vật thể không xác định, phân biệt giữa những vật có nguy cơ gây mất an toàn với nguy cơ mất an ninh, để từ đó có hành động phù hợp”, ông Biden cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có lịch dự Hội nghị An ninh Munich cuối tuần này, dẫn đến suy đoán rằng ông có thể gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị ở đó.

Báo Washington Post đưa tin, quân đội Mỹ và các cơ quan tình báo theo dõi khinh khí cầu Trung Quốc từ khi nó được thả ra ở đảo Hải Nam.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Biden, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa khẳng định, khinh khí cầu bị bắn rơi là “khinh khí cầu dân sự không người lái”, và việc nó bay vào không phận Mỹ là sự cố “riêng lẻ”.

Mỹ “nên sẵn sàng thống nhất với Trung Quốc, quản lý khác biệt và xử lý thoả đáng những vụ việc riêng lẻ, bất ngờ để tránh hiểu nhầm và đánh giá sai; đưa quan hệ Mỹ - Trung quay lại lộ trình phát triển lành mạnh và ổn định”, phát ngôn viên Uông Văn Bân nói với báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/2.

Cũng trong ngày 16/2, Trung Quốc đưa Lockheed Martin và một đơn vị của Raytheon vào “danh sách thực thể không đáng tin cậy” vì đã bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).

Bình Giang