Olympia và hành trình tiếp nối

Nếu coi cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” là một hành trình, thì đối với mỗi thí sinh dự thi Olympia, vòng chung kết năm chỉ là một trạm tiếp nối. Vậy hành trình tiếp theo của các thí sinh sẽ là gì?

Đây cũng chính là ý nghĩa của sự kiện “Talk for the Next” do Swinburne Việt Nam tổ chức. Sự kiện là những chia sẻ về hành trình tiếp nối của Top 4 thí sinh chung kết năm Olympia mùa 20 và 21.

Olympia là những trải nghiệm về tinh thần vượt khó khăn và luôn học hỏi

Hoàng Khánh được biết đến Quán Quân Olympia mùa thứ 21 nhưng ít ai biết rằng bài học mà chàng quán quân nhận được chính là chấp nhận sự chưa hoàn thiện để tiến xa hơn. Khoảnh khắc thua ở trận thi tháng từng khiến Hoàng Khánh thất vọng về bản thân, song cơ hội thứ hai được trao tại vòng thi quý đã khiến chàng trai này mau chóng lấy lại tinh thần, thay đổi cách làm việc và suy nghĩ để chứng minh cơ hội đến với mình không hề lãng phí.

Đó cũng là điều mà Duy Anh – Top 4 Olympia mùa 21 đã chiêm nghiệm được sau cuộc thi. “Học cách vượt qua khó khăn là bài học lớn nhất, Olympia đã giúp mình trở nên bình tĩnh và biết kiểm soát cảm xúc để trở thành một phiên bản tốt hơn” – Duy Anh chia sẻ.

Đối với nhiều thí sinh khác như Quốc Anh và Hải An - hai Á quân Olympia mùa thứ 20 và 21, Olympia lại được xem như cơ duyên gặp gỡ những người bạn mới đến từ khắp mọi miền đất nước. Qua những lần chia sẻ khó khăn cùng nhau, các thí sinh Olympia trở nên gắn kết hơn và hiểu thêm về giá trị của tình bạn.

Những kỳ vọng về hành trình tiếp nối

Bước vào top 4 chung kết năm Olympia là kết quả của quá trình nỗ lực học tập và tìm hiểu, nhưng cũng là dấu ấn để các thí sinh một lần nữa phải nghiêm túc nhìn lại mình thực gì cần gì và muốn trở thành ai trong chặng đường tương lai.

Khi được hỏi hình dung về một trường đại học “lý tưởng”, các cựu nhà leo núi đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh chủ đề này. Theo Hải An, cơ hội thực tập tại doanh nghiệp để cọ xát và tính sáng tạo là quan trọng. “Bản thân mình có định hướng sẽ đi theo con đường khoa học và nghiên cứu, vì vậy sự sáng tạo là một phần tất yếu để tạo ra những đột phá mới” - An cho biết.

Trong khi đó, Việt Thái và Duy Anh – Top 4 chung kết Olympia mùa 21 lại cho rằng bên cạnh một môi trường hiện đại, thức thời và luôn được cập nhật những công nghệ mới nhất trên thế giới, sự phối hợp chặt chẽ để tạo sự gắn kết giữa giảng viên và sinh viên là yếu tố quan trọng.

Trước những tò mò và thắc mắc của các nhà leo núi mùa 21 về cánh cổng đại học, top 3 chung kết Olympia mùa 20, đồng thời là các sinh viên Swinburne Việt Nam đã có những chia sẻ về trải nghiệm học tập của mình.

Á Quân Olympia mùa 20 Quốc Anh đã từng có khoảng thời gian “choáng ngợp” vì khi lên đại học chuyển sang học 100% hoàn toàn bằng Tiếng Anh, cùng với đó là phải đón nhận những nhiệm vụ mới.

“Mình phải làm quen với việc thuyết trình, hoàn thành các bài tập hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Ngay cả việc hoạt động nhóm ở đại học cũng rất khác, mỗi người đều có nhiệm vụ cụ thể đóng góp vào kết quả chung. Để hoàn thành nhiệm vụ học tập mình đã phải chủ động kết bạn, kết nối với giảng viên và tự trau dồi thêm các kỹ năng” – Quốc Anh chia sẻ.

Thầy cô và bạn bè là một trong những ấn tượng của Dũng Trí và Tuấn Kiệt – Top 4 Olympia mùa 20 trong quãng thời gian học tập tại Swinburne Việt Nam. “Thầy cô có chuyên môn giỏi và luôn cố gắng truyền đạt kiến thức cho chúng mình. Bên cạnh đó mình cũng có những người bạn vô cùng xuất sắc mà mình có thể học hỏi từ họ.” – Dũng Trí cho biết.

Cơ hội trở thành công dân toàn cầu và thắp sáng tương lai

Những chia sẻ của các cựu Olympia mùa thứ 20 đã khiến các nhà leo núi mùa thứ 21 tự tin hơn khi vừa kết thúc cuộc thi và đứng trước một ngưỡng cửa mới. Theo TS. Hoàng Việt Hà – Giám đốc Swinburne Việt Nam, hành trình tiếp nối khi học đại học và cuộc sống thực tế sẽ có rất nhiều điều mới mẻ so với hành trình Olympia mà các bạn đã trải qua.

“Ở hành trình tiếp theo các bạn cần có những kỹ năng mới mà hành trình Olympia đã qua không có. Đây là các kỹ năng của công dân toàn cầu như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết được khó khăn và các bài toán khác trong cuộc sống. Sự chuẩn bị kỹ càng ở môi trường đại học sẽ giúp bạn có xác suất thành công cao hơn trong tương lai” – TS. Hà chia sẻ.

Theo TS. Marisha McAuliffe – Giám đốc Dịch vụ sinh viên Swinburne Việt Nam, những thử thách mà trường đại học mang đến cho sinh viên giúp nâng cao khả năng đứng lên trong khó khăn. Những kết quả của thử thách đó sẽ mang đến những lợi ích lâu dài cho các bạn.

“Điều đó tạo nên một tương lai kỳ diệu cho những người trẻ. Thành công không chỉ nằm ở việc các bạn ghi nhớ được những con số mà còn là một quá trình tích lũy kinh nghiệm, kiến thức lâu dài. Tại Olympia, các bạn đã cho thấy sự kết nối và nỗ lực không ngừng để trở thành người chiến thắng. Giờ đây hãy vươn ra ngoài thế giới, phát triển bản thân để tiếp tục gặt hái những thành công tiếp theo.” – TS. Marisha McAuliffe cho biết.

Cũng tại sự kiện “Talk for the Next”, 4 suất học bổng đến từ Swinburne Việt Nam đã được trao cho 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết năm Olympia mùa thứ 21, nhằm mang đến cho các bạn cơ hội trải nghiệm và thành công tại môi trường đào tạo quốc tế.