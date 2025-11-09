Olympia 26: Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi Tuần

HHTO - Với màn thể hiện ấn tượng cùng bản lĩnh thi đấu tự tin, Đoàn Gia Khánh (trường THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Trải qua bốn phần thi đầy kịch tính và rượt đuổi điểm số nghẹt thở, Gia Khánh khẳng định phong độ vượt trội, trở thành gương mặt tiếp theo bước vào cuộc thi Tháng.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với sự tham gia tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Xuân Hưng (trường THPT Quảng Oai - Hà Nội), Phạm Bá Đức Anh (trường THPT B Bình Lục - Ninh Bình), Đoàn Gia Khánh (trường THPT Hữu Lũng - Lạng Sơn) và Trần Võ Gia Bảo (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng sôi động. Sau phần thi khởi động riêng và chung của các thí sinh, Gia Bảo tạm thời dẫn đầu với số điểm ấn tượng là 90 điểm, Gia Khánh đứng thứ hai với 50 điểm, ở vị trí thứ ba là Đức Anh với 40 điểm và cuối cùng là Xuân Hưng có 20 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Khánh với sự liều lĩnh và quyết đoán đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Cụ thể, ngay sau khi gợi ý đầu tiên được mở ra, Khánh đã bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa là "Mưa đỏ". Với câu trả lời chính xác và nhanh chóng, nam sinh có thêm 70 điểm, nâng tổng số điểm lên 120 điểm. Gia Bảo xếp thứ 2 với 100 điểm, Đức Anh có 50 điểm và cuối cùng là Xuân Hưng với 30 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã có phần rượt đuổi điểm số quyết liệt. Kết thúc 4 câu hỏi trong phần thi tăng tốc, Gia Khánh với phong độ ổn định đã hoàn thành phần thi với số điểm ấn tượng - 250 điểm. Về nhì là Gia Bảo với 180 điểm, Đức Anh có 130 điểm và Xuân Hưng có 50 điểm.

Với phần thi Về đích, Gia Khánh lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Nam sinh đã không đưa ra đáp án đúng ở hai câu hỏi cuối. Gia Bảo là thí sinh nhấn chuông giành quyền trả lời và giành thêm 40 điểm, rút ngắn khoảng cách với Gia Khánh - người đang tạm thời dẫn đầu. Nam sinh hoàn thành phần thi với số điểm là 230.

Gia Khánh có phần về đích chưa thực sự trọn vẹn.

Gia Bảo lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Trong câu hỏi đầu tiên, Gia Bảo không có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, ở 2 câu hỏi sau, nam sinh đã lấy lại được sự bình tĩnh, xuất sắc đưa ra đáp án đúng và có thêm 40 điểm. Gia Bảo hoàn thành phần thi của mình với 260 điểm, Gia Khánh để vụt mất ngôi đầu vào tay nam sinh.

Gia Bảo là thí sinh tạm thời dẫn đầu sau phần thi về đích của mình.

Đức Anh lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Trong câu hỏi đầu tiên, cả Đức Anh và ba thí sinh còn lại đều không đưa ra được câu trả lời. Đức Anh có thêm 30 điểm ở câu hỏi thứ 2 và 40 điểm ở câu hỏi cuối cùng khi lựa chọn ngôi sao hy vọng. Sau phần thi, nam sinh đạt được 200 điểm.

Đức Anh trong phần thi về đích.

Xuân Hưng lựa chọn 3 câu hỏi 30 điểm. Ở cả ba câu hỏi, Xuân Hưng đã không đưa ra đáp án chính xác. Nam sinh đánh mất 60 điểm ở hai câu hỏi cuối vào tay Gia Khánh.

Xuân Hưng đã nỗ lực và thi đấu hết mình qua từng phần thi

Mặc dù, gần cuối cuộc thi, Gia Khánh đã để Gia Bảo vươn lên dẫn đầu với số điểm sát sao. Nhưng sau cùng, với tinh thần thi đấu mạnh mẽ cùng với ý chí quyết tâm, Đoàn Gia Khánh đã thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình. Nam sinh trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 290 điểm.

Gia Khánh đã có phần thể hiện vô cùng xuất sắc trong cuộc thi.

Về thứ 2 là Trần Võ Gia Bảo (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) với 260 điểm. Phạm Bá Đức Anh (trường THPT B Bình Lục - Ninh Bình) đứng thứ 3, đạt 200 điểm. Nguyễn Xuân Hưng (trường THPT Quảng Oai - Hà Nội) cũng đã cố gắng, nỗ lực hết mình trong cuộc thi.