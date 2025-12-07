Olympia 26: Nam sinh Đồng Nai giành vòng nguyệt quế Tuần với số điểm ấn tượng

HHTO - Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Phạm Bảo Nam (THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai). Từ những phút khởi động sôi nổi đến màn tăng tốc bứt phá, bốn “nhà leo núi” đã mang đến một trận đấu kịch tính, trong đó Bảo Nam thể hiện bản lĩnh vượt trội để cán đích với 335 điểm.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với sự tham gia tranh tài của 4 thí sinh: Lê Hồng Minh (trường THPT Chợ Đồn - Thái Nguyên), Nguyễn Hải Trung Hiếu (trường THCS & THPT FPT - Hải Phòng), Nguyễn Minh Trí (trường THCS & THPT Dewey - Hà Nội) và Phạm Bảo Nam (trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng sôi động. Sau phần thi khởi động riêng và chung, Bảo Nam tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm ấn tượng - 105 điểm. Đứng thứ 2 là Minh Trí với 60 điểm, ở vị trí thứ ba là Trung Hiếu với 35 điểm và Hồng Minh có 10 điểm.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Bảo Nam và Trung Hiếu cùng bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa ngay sau khi gợi ý đầu tiên được mở ra. Với sự quyết đoán và khéo léo, Bảo Nam là thí sinh giành được 60 điểm, nâng tổng số điểm lên 165 điểm. Theo sau là Minh Trí với 60 điểm, ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Trung Hiếu và Hồng Minh.

"Tre" là từ khóa của phần thi Vượt chướng ngại vật

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã có phần rượt đuổi điểm số quyết liệt. Kết thúc 4 câu hỏi trong phần thi tăng tốc, Bảo Nam với phong độ ổn định tiếp tục với ngôi vị dẫn đầu đoàn leo núi với 255 điểm. Về nhì là Trung Hiếu có 175 điểm, Minh Trí đạt 130 điểm, Hồng Minh có 20 điểm.

Với phần thi Về đích, Bảo Nam lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Nam sinh xuất sắc hoàn thành phần thi của mình khi liên tiếp đưa ra các câu trả lời đúng. Kết thúc phần thi, Bảo Nam có 315 điểm.

Bảo Nam với phần về đích vô cùng xuất sắc

Trung Hiếu lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20. Trong câu hỏi đầu tiên, Hiếu đánh mất 20 điểm vào tay Minh Trí. Ở câu hỏi thứ 2, nam sinh có thêm 30 điểm. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng, cả Trung Hiếu và các thí sinh đều không đưa ra được câu trả lời. Nam sinh hoàn thành phần thi với 185 điểm.

Trung Hiếu trong phần thi về đích

Minh Trí lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Không đưa ra được đáp án chính xác ở câu hỏi đầu tiên, Bảo Nam là thí sinh bấm chuông trả lời và giành thêm được 20 điểm. Câu hỏi thứ 2 và thứ 3, nam sinh không có câu trả lời đúng, Trí mất thêm 20 điểm khi Hồng Minh giành quyền trả lời ở câu hỏi cuối. Minh Trí kết thúc phần thi với số điểm là 110 điểm.

Hồng Minh lựa chọn 3 câu hỏi 30 điểm. Ở cả ba câu hỏi, Hồng Minh đã không đưa ra đáp án chính xác. Nam sinh đánh mất 30 điểm ở câu hỏi cuối khi Minh Trí đã bấm chuông giành quyền trả lời. Hồng Minh đã rất nỗ lực để hoàn thành phần thi về đích của mình.

Hồng Minh đã rất nỗ lực ở phần thi cuối cùng

Với tinh thần thi đấu mạnh mẽ cùng với ý chí quyết tâm và sự bản lĩnh. Phạm Bảo Nam (trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 335 điểm.

Về thứ 2 là Nguyễn Hải Trung Hiếu (trường THCS & THPT FPT - Hải Phòng) với 185 điểm. Nguyễn Minh Trí (trường THCS & THPT Dewey - Hà Nội) đứng thứ 3, đạt 140 điểm. Lê Hồng Minh (THPT Chợ Đồn - Thái Nguyên) cũng đã cố gắng, nỗ lực hết mình trong cuộc thi.