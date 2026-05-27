Olivia Rodrigo chạy vòng quanh New York quay MV mới cùng nhóm vũ công ballet

Mai Lâm

HHTO - Theo nguồn tin từ các paparazzi, Olivia Rodrigo đang quay video ca nhạc mới tại khu Manhattan, New York. Những hình ảnh hậu trường nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ vì quá ngọt ngào.

Giữa một góc phố Manhattan đông người qua lại, Olivia Rodrigo bất ngờ xuất hiện trong trang phục chẳng giống “Pop star” chút nào. Áo hoodie oversized xanh navy, váy ren trắng siêu ngắn và đôi bốt đen hầm hố cao tới gối. Nhưng xung quanh cô lại là cả một đội diễn viên múa ballet mặc tutu hồng pastel siêu xinh, đứng giữa đường phố New York như bước ra từ một giấc mơ ballet-core.

Olivia gần như là “nhân vật lạc loài” giữa dàn vũ công ballet mềm mại, nữ tính. Có lúc cô đứng im giữa ngã tư trong khi các vũ công xoay người quanh mình, có lúc lại bị kéo tay như đang cố thoát khỏi một thế giới hoàn hảo nào đó.

Điều khiến fan bàn tán nhất là concept lần này có vẻ tiếp tục nối dài gu thẩm mỹ “sad girl but cinematic” (tạm dịch: cô gái buồn nhưng đầy chất điện ảnh) mà Olivia đang theo đuổi cho album thứ ba you seem pretty sad for a girl so in love. Trước đó, MV drop dead đã đầy chất thơ với váy cổ điển và những khung hình mơ màng ở cung điện Versailles.

Có vẻ là lần này, mọi thứ chuyển sang một kiểu đối lập thú vị hơn: Balletcore dịu dàng va chạm với grunge nổi loạn. Những chiếc tutu hồng phấn, tất dài và giày mũi cứng được đặt cạnh boots biker bụi bặm và hoodie rộng thùng thình, đúng kiểu “coquette nhưng đang breakdown” mà Gen Z mê mệt dạo gần đây.

Một điều phải công nhận, Olivia đã biến đường phố New York thành sân khấu cảm xúc của riêng mình. Và chỉ cần vài tấm ảnh lộ ra thôi, mạng xã hội đã bắt đầu chuẩn bị cho một "kỷ nguyên tan vỡ" mới rồi.

#Olivia Rodrigo #Khám phá MV mới Olivia Rodrigo #Phong cách ballet-core và grunge #Chuyển đổi hình ảnh nghệ thuật #Ảnh hưởng thời trang và thẩm mỹ #Sự kiện quay phim tại New York

