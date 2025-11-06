Officetel Happy One Mori: Sản phẩm '3 trong 1' dẫn sóng đầu tư

Nằm ngay cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM – tâm điểm kết nối Quốc lộ 13 mở rộng 08 - 10 làn xe và tuyến Metro số 2, officetel Happy One Mori đang trở thành “điểm sáng” đầu tư nhờ chính sách hấp dẫn trong bối cảnh thị trường sôi động mùa cuối năm.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần lấy lại nhịp sôi động với hàng loạt dự án triển khai mạnh mẽ, nhóm sản phẩm officetel - văn phòng kết hợp lưu trú - vốn sẵn lực hấp dẫn vì sự khan hiếm càng đặc biệt được săn đón.

Đặc biệt, nhóm khách hàng gồm các chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp; Doanh nhân trẻ và nhà khởi nghiệp có nhu cầu mở văn phòng quy mô vừa và nhỏ; Nhóm các thương nhân chuộng loại hình kinh doanh online; Nhà đầu tư tìm kiếm dòng thu ổn định…

Giữa xu thế ấy, Vạn Xuân Group cung ứng ra thị trường nhóm 268 căn officetel tại Happy One Mori - sản phẩm thứ 05 nằm trong chuỗi dự án mang thương hiệu truyền cảm hứng Happy One.

Căn officetel tại Happy One Mori mang đến giải pháp toàn diện “3 trong 01”: sống – làm việc – đầu tư ngay cửa ngõ Đông Bắc TP. HCM.

Diện tích linh hoạt từ 34,6 - 68,6 m², officetel Happy One Mori nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế tinh gọn, tối ưu công năng và khả năng tùy biến cao. Bên cạnh đó, mỗi gia chủ đều có thể linh hoạt không gian thành văn phòng làm việc, studio sáng tạo hoặc tổ ấm riêng tư nhỏ gọn, phù hợp với xu hướng “work-life balance” đang thịnh hành trong giới trẻ thành thị và giới chuyên gia.

Cơ hội đầu tư hấp dẫn đón sóng hạ tầng

Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ) luôn là khu vực hấp dẫn sóng đầu tư bất động sản, đặc biệt khi hạ tầng khu vực đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ với hơn 20.900 tỷ đồng được đầu tư mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 - 10 làn xe, rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận, thúc đẩy giao thương; Cũng như khoảng 50.425 tỷ đồng dự kiến triển khai tuyến Metro số 02, giúp cư dân dễ dàng kết nối trung tâm TP.HCM, nâng tầm chất lượng sống và gia tăng giá trị bất động sản.

Tọa lạc tại Đông Bắc TP.HCM tâm điểm hút nguồn vốn FDI đổ về, lao động chất lượng cao hội tụ và bất động sản sở hữu biên độ tăng giá hàng đầu thị trường, Happy One Mori sở hữu những thế mạnh mà ít dự án sánh được.

Trong đó, nhóm căn officetel với số lượng hữu hạn và sự đa công năng tối đa, trở thành “ngôi sao” trong 1.441 sản phẩm của dự án.

Căn hộ tầm chuyên gia ngay cửa ngõ Đông Bắc thành phố giá chỉ từ 38,6 triệu/m2.

Chỉ cần 5% ký VBTT và 15% ký HĐMB, chỉ cần 20% vốn đầu - khách hàng đã có thể dễ dàng sở hữu nhóm sản phẩm đa dạng gồm: officetel, căn hộ, TMDV chất lượng cao tại Happy One Mori. Trong đó, MB Bank tài trợ vay đến 75%, Vạn Xuân Group hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Đặc biệt, khách không vay được tặng đến 98 triệu đồng, khách sỉ ưu đãi thêm từ 0.5 - 2% và khách hàng thân thiết Happy One tặng thêm 15 triệu đồng cùng chương trình rút thăm may mắn tổng trị giá đến 500 triệu đồng.

Với chính sách này, sản phẩm officetel không chỉ dành cho nhóm chuyên gia đang tìm nơi ở kết hợp làm việc, mà còn là “điểm rơi” hợp lý cho các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm tỷ suất lợi nhuận 6 – 8%/năm từ cho thuê. Khi hạ tầng khu vực hoàn thiện, giá trị khai thác cho thuê officetel được dự báo sẽ còn tăng đáng kể, đặc biệt với nhóm khách thuê là chuyên gia nước ngoài, kỹ sư và quản lý cấp cao tại các khu công nghiệp lân cận như VSIP, Việt Hương, Sóng Thần,...

Cân bằng trong hệ sinh thái tiện ích “Live – Work – Play – Zen”

Điểm nổi bật khiến officetel tại Happy One Mori ghi điểm mạnh trong mắt giới chuyên gia là cách đơn vị triển khai dự án - Vạn Xuân Group kiến tạo một môi trường sống tích hợp, cân bằng và truyền cảm hứng.

Với hơn 33 tiện ích nội khu chất lượng cao cùng 05 tiện ích “hi-end” từ triết lý: Live – sống trọn trong không gian xanh, yên tĩnh, nơi ánh sáng và gió trời được đón trọn qua từng khung cửa sổ; Work – làm việc hiệu quả trong môi trường hiện đại, tách biệt mà vẫn thuận tiện kết nối; Play – tái tạo năng lượng với chuỗi tiện ích thể thao như cụm hồ bơi nước ấm, sân thể thao đa năng, golf 3D,...; Zen – thư giãn và cân bằng với vườn ẩm trà, cây ước nguyện, khu sauna…

Ngày 08.11.2025, Vạn Xuân Group sẽ chính thức Khai trương bộ đôi mô hình kiến trúc tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP. HCM.

Hướng đến cộng đồng chuyên gia năng động, nơi những cư dân thành đạt cùng chí hướng có thể giao lưu, kết nối và phát triển. Chính triết lý “sống để tận hưởng, làm việc để thăng hoa” đã khiến officetel Happy One Mori trở thành biểu tượng của phong cách sống năng động và tinh tế được nhiều khách hàng săn đón.