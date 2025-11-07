Ô tô lật giữa đường trong đêm ở TPHCM

TPO - Chiếc ô tô tông vào dải phân cách rồi lật nghiêng giữa đường 30/4, đoạn qua địa bàn phường Thủ Dầu Một (TPHCM).

Ngày 7/11, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ô tô lật nghiêng giữa đường phố trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, chiếc ô tô lưu thông trên đường 30/4 theo hướng từ phường Lái Thiêu đi phường Thủ Dầu Một. Khi đi đến đoạn trước Trường THPT Võ Minh Đức, phường Thủ Dầu Một, TPHCM, thì bất ngờ tông vào dải phân cách.

Dải phân cách giữa đường bị hư hỏng sau khi ô tô tông vào

Ô tô lật giữa đường sau khi tông vào dải phân cách

Cú tông mạnh khiến ô tô lật giữa đường, một đoạn dải phân cách hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người đi đường nhanh chóng chạy tới hỗ trợ đưa nam tài xế ra khỏi xe.

Nhận được tin báo, lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường điều tiết giao thông. Cảnh sát giao thông Công an TPHCM sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.