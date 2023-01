Ô tô chở 18 người đi đám cưới rơi xuống vực, hai người thiệt mạng

TPO - Sáng 28/1, một vụ tai nạn giao thông làm hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương nặng xảy ra tại địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 8h30 phút sáng nay (28/1), trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, xe khách biển số 29B-510.xx chở 18 người, di chuyển trên đường tỉnh lộ 108, hướng thành phố Sơn La đến huyện Sông Mã đã bị rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét, khi vào cua tại khu vực dốc Co Mạ (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu). Nguyên nhân ban đầu xác định do xe bị mất phanh.

Vụ tai nạn làm hai nạn nhân thiệt mạng và năm người bị thương nặng. Được biết, toàn bộ hành khách trên xe cùng nhau đi ăn đám cưới.

Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe gặp nạn được đăng kiểm ngày 23/9/2022 tại Trung tâm đăng kiểm 2601D, hết hạn ngày 22/3/2023.

Ngay sau vụ TNGT, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn đồng thời làm rõ nguyên nhân.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo sơ bộ vụ việc và chỉ đạo các lực lượng tổ chức thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân.