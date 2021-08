Ở nhà mùa dịch, nam sinh chụp bộ ảnh về mẹ khiến dân mạng 'tấm tắc' khen

TPO - Mỗi ngày, tuổi trẻ Thủ đô mang 400 cốc nước hoa quả tự pha chế, cùng các thùng nước lọc ướp lạnh trao đến tận tay tiếp sức cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch tại 6 tổ công tác lưu động.

TPO - Tuổi trẻ Công an nhân dân đã và đang xung kích, tình nguyện, thi đua lập công trên trận tuyến bảo đảm an ninh trật tự và tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai để tiếp sức đồng đội tuyến đầu và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch.