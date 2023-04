Nuvi Grow tự hào đồng hành cùng lễ phát động 'Bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khoẻ'

Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khoẻ” tại Trường Mầm Non Thành Phố , Quận 3, nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và Ngày chạy vì sức khoẻ toàn dân 2023. Chương trình được tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Nuvi Grow – Sữa tăng chiều cao từ Thụy Điển.

Người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào. Nhằm động viên đông đảo nhân dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động thể dục thể thao nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và Ngày chạy vì sức khoẻ toàn dân 2023, trong đó, sự kiện Lễ phát động “Bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khoẻ” được tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Sữa tăng chiều cao từ Thụy Điển - Nuvi Grow - diễn ra vào sáng 18/04/2023 tại Trường Mầm Non Thành Phố, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một quốc gia muốn phát triển thì nguồn nhân lực phải khỏe mạnh, thông minh, tầm vóc và thể lực tốt, đặc biệt là sức khoẻ của những thế hệ mầm non - nguồn nhân lực xây dựng đất nước trong tương lai. Việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong chế độ ăn vô cùng cần thiết, nhưng chưa đầy đủ cho sự phát triển của trẻ trong độ tuổi mầm non – giai đoạn vàng để tăng trưởng tối ưu chiều cao - mà còn cần thực hiện song song các hoạt động thể chất hợp lý và thường xuyên. Chính vì vậy, các động tác của bài tập khởi động trong lễ phát động mở đầu chuỗi sự kiện thể dục thể thao ý nghĩa này, được xây dựng nhằm tăng chiều cao và sức khoẻ, hướng tới mục tiêu nâng tầm vóc Việt.

Sau lễ phát động, bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khoẻ sẽ tiếp tục được triển khai ở các trường mầm non, nhằm tạo ra sân chơi Nuvi Grow bổ ích dành cho bé, đồng thời hình thành thói quen rèn luyện thể dục thể thao, giúp phát triển chiều cao, tăng cường thể chất cho trẻ ở độ tuổi mầm non.

Với kim chỉ nam xuyên suốt trên chặng đường kiến tạo cuộc sống vui khỏe cho cộng đồng - “PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO – NÂNG TẦM VÓC VIỆT” - Nutifood nói chung và nhãn hàng Sữa tăng chiều cao từ Thụy Điển Nuvi Grow nói riêng, vô cùng tự hào khi đồng hành cùng Lễ phát động “Bài tập khởi động tăng trưởng chiều cao và sức khoẻ”, nhằm động viên mọi người tham gia rèn luyện thể dục thể thao, hướng tới mục tiêu nâng tầm vóc Việt, nâng cao thể chất, để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nuvi Grow – Sữa tăng chiều cao từ thụy điển

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chiều cao của người Việt thấp hơn so với các nước trong khu vực Châu Á và thấp hơn nhiều so với các quốc gia Châu Âu. Trong khi phần lớn trẻ em Việt Nam mới sinh có chiều dài tương đương với các quốc gia khác (~50cm). Mẹ thường lo rằng, gen di truyền là yếu tố quyết định chiều cao của trẻ. Tuy nhiên, gen di truyền chỉ quyết định 23%, các bậc phụ huynh có đến 77% cơ hội quyết định chiều cao của con với ba yếu tố có thể tác động và can thiệp mỗi ngày để giúp bé cao lớn đó là Dinh dưỡng – Vận động thể dục thể thao và Giấc ngủ. Trong đó, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất, quyết định 32% sự phát triển chiều cao của bé. Dinh dưỡng tối ưu chiều cao của trẻ phải phù hợp với thể trạng đặc thù và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ.

Nuvi Grow, với công thức Nuvi Power cùng được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) - nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới, tiên phong ứng dụng tinh hoa, thành tựu khoa học, nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuẩn Âu đáp ứng nhu cầu và thể trạng đặc thù của trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam.

Sữa tăng chiều cao Nuvi Grow là sản phẩm dinh dưỡng tối ưu chiều cao thế hệ mới. Với bộ 3 dưỡng chất hoàn hảo gồm: Canxi, vitamin D3, vitamin K2, Nuvi Grow giúp xương chắc khoẻ, tăng cường chiều cao tốt hơn. Đồng thời, dưỡng chất đột phá 2’-FL HMO nhập khẩu 100% từ châu Âu và kẽm, vitamin A, E, C giúp trẻ tăng sức đề kháng để khoẻ mạnh hơn. Bên cạnh đó, hàm lượng DHA giúp đáp ứng khuyến nghị của FAO/WHO cùng Lutein, Taurin, Cholin và Iot hỗ trợ hoàn thiện não bộ, võng mạc mắt, giúp trẻ tăng cường khả năng ghi nhớ và học hỏi.