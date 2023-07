Nuôi dưỡng nguồn tài năng trẻ - Tạo đà cho thể thao Việt Nam bứt tốc

Những năm gần đây, thể thao Việt Nam liên tục gặt hái thành công rực rỡ. Bước tiến đó phần lớn phải kể đến nỗ lực và tinh thần bền bỉ của thế hệ vận động viên trẻ đầy tiềm năng.

Thách thức khó khăn luôn tồn tại, nhưng sự nỗ lực chưa bao giờ dừng lại

Tại Lễ tổng kết và trao thưởng cho đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) phát biểu: “Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam rất đáng khích lệ nhưng chúng ta cũng không say sưa, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo.”

Theo ông Hùng, Việt Nam cần giữ vững phong độ và sẵn sàng cho những giải đấu lớn sắp tới như các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2024-2045. Đặc biệt, lần đầu tiên đội bóng đá nữ đại diện Việt Nam chinh chiến tại World Cup 2023 - một trong những đấu trường thể thao uy tín và tầm cỡ nhất thế giới.

Hành trình đến World Cup Nữ 2023 của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là một giai đoạn khó khăn nhưng đầy cảm hứng, bởi vì khác với SEA Games hay ASIAD, World Cup Nữ 2023 là sân chơi mới mẻ cho đội tuyển, đánh dấu lần đầu bóng đá Việt Nam góp mặt ở giải đấu quy mô toàn cầu.

Đứng trước những đối thủ mạnh, vượt trội cả về thể hình, thể lực và kỹ thuật, hành trình của các cô gái Việt càng thêm chông gai, thử thách. Song, mỗi cá nhân trong tập thể đặc biệt ấy đều là biểu trưng cho sự quyết tâm, nỗ lực và hy sinh quên mình, vì tinh thần thể thao, vì màu cờ sắc áo. “Loan và đồng đội đang tập luyện và thực hiện chiến thuật cũng như là giáo án của ban huấn luyện đề ra để chuẩn bị cho giải sắp tới. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng Loan nghĩ tinh thần của mình không bao giờ lạnh, phải nóng, rất nóng,..”, hậu vệ Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Hướng về vận động viên, những người làm nên tên tuổi của thể thao Việt Nam

Để làm rạng danh tên tuổi của thể thao Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới, không chỉ đến từ nỗ lực của vận động viên cùng đội tuyển nói riêng, mà nhìn rộng hơn còn cần đến sự chung tay, góp sức từ nhiều bên. Trong đó, lấy vận động viên làm trung tâm để bồi dưỡng, cải thiện điều kiện tập luyện, tạo cơ hội cọ xát cho các vận động viên nhằm rèn luyện kỹ năng là một trong những yếu tố then chốt.

Bày tỏ mong muốn về điều kiện luyện tập, Nguyễn Huy Hoàng - chàng “kình ngư” đã đóng góp 3 Huy chương Vàng (HCV) cho đoàn bơi lội Việt Nam tại mùa SEA Games vừa qua, cho hay: “Tuyển bơi Việt Nam cũng là một đội mạnh trong khu vực khi giành nhiều giải và huy chương khu vực rồi. Tuy nhiên, mục tiêu của mình là trường đấu quốc tế để học hỏi tâm lý, kỹ năng, phản ứng đường đua và kỹ thuật rèn luyện thể chất tốt hơn”.

Tương tự Nguyễn Huy Hoàng, “hoa khôi” làng wushu Dương Thúy Vi cũng cho rằng, chế độ tập luyện quyết định rất lớn đến tinh thần và thành tích thi đấu của vận động viên. “Trước khi bước vào các giải đấu lớn, vận động viên gần như ăn ngủ với việc luyện tập. Nhưng học cần đi đôi với hành, tập luyện và thi đấu là hai việc rất khác nhau. Mình hơi tiếc vì các vận động viên nước nhà chưa thực sự có nhiều cơ hội để cọ xát cũng như rèn giũa bản lĩnh để bước vào các kỳ thi đấu quan trọng”, Thúy Vi chia sẻ thêm.

Từ những nguyện vọng của các vận động viên đã cho thấy nền thể thao Việt Nam cần sự chung tay không chỉ từ Chính phủ mà còn từ các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng của điều kiện tập luyện, khuyến khích khen thưởng thành tích cao để góp phần phát triển thể thao nước nhà. Điều đó cũng đã được thể hiện rõ trong bản dự thảo ''Chiến lược Phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045'' do Cục Thể dục Thể thao (TDTT) trình Chính phủ phê duyệt và ban hành.

Năm 2022, Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31, Bộ VHTT&DL cùng Tổng cục TDTT phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã triển khai sáng kiến "Việt Nam thắng vàng", kêu gọi cộng đồng cùng chung tay cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các tuyển thủ quốc gia, cùng quyết tâm vươn lên dẫn đầu với thành tích HCV đột phá. Thông qua chương trình, SABECO đã đóng góp 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các hoạt động luyện tập, chuẩn bị cho cho Đại hội thể thao Châu Á – Asiad 2023 và Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 của các vận động viên quốc gia. Đến kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, SABECO cùng Bia Saigon tiếp tục đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam khi trao thưởng 2,89 tỷ đồng cho các vận động viên giành HCV.

Không chỉ là vật chất, doanh nghiệp và cộng đồng còn gửi đến đội tuyển nữ bóng đá quốc gia sự khích lệ về mặt tinh thần thông qua bộ phim tài liệu "Vietnam - Where are you?". Là dự án được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp cùng đơn vị sản xuất ViewFinder thực hiện với sự tài trợ của Bia Saigon, bộ phim kể lại hành trình đến World Cup 2023 của đội tuyển nữ, qua đó giúp cộng đồng hiểu hơn về những chiến công của các cầu thủ nữ và dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho các cô gái của bóng đá Việt Nam.

Vận động viên là lực lượng nòng cốt, quyết định cục diện thể thao trên đấu trường quốc tế. Sự nỗ lực và tinh thần phá vỡ giới hạn của họ chính là nguồn cảm hứng to lớn cho tất cả mọi người. Chính vì thế, theo bà Venus Teoh Kim Wei, Phó tổng giám đốc SABECO phụ trách marketing, khẳng định: “Chúng ta không thể thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam mà không có các vận động viên. Họ là những người đại diện cho Việt Nam tại các giải đấu quốc tế và những vận động viên thắng giải luôn là nguồn cảm hứng to lớn với tất cả mọi người, khơi gợi lòng tự hào dân tộc. Vì vậy chương trình hỗ trợ của Bia Saigon tập trung vào sự phát triển của các vận động viên nhằm mang đến những gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam.”