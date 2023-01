Nữ tiếp viên hàng không lẳng lơ nhất phim của Song Hye Kyo

TPO - Nữ diễn viên Cha Joo Young phải tăng cân để có ngoại hình “bốc lửa” phù hợp mô tả nhân vật nữ tiếp viên hàng không lẳng lơ, ham mê vật chất trong phim “The Glory”.

Sau khi lên sóng vào cuối năm 2022, The Glory (tựa Việt: Vinh Quang trong thù hận) đạt thành tích khả quan. Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều nhận được đánh giá tích cực từ khán giả. Bên cạnh hai ngôi sao chính trong phim là Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon, nữ diễn viên Cha Joo Young cũng gây chú ý khi hoá thân thành nhân vật Choi Hye Jeong - nữ tiếp viên hàng không ham mê vật chất, lẳng lơ.

Dù thuộc nhóm bắt nạt Dong Eun, Hye Jeong có xuất thân gần giống nữ chính. Cô sinh ra trong gia đình lao động cơ bản, mở tiệm giặt là. Mang tiếng bạn bè chơi chung với nhau, cô thường bị những thành viên giàu có trong nhóm xem thường, coi như kẻ ăn bám và thường bị sai vặt. Cô sở hữu ngoại hình nóng bỏng nhưng không có đầu óc, luôn tìm cách mồi chài những người đàn ông có tiền với mộng đổi đời.

Trong cuộc phỏng vấn với Allure Korea ngày 19/1, Cha Joo Young đã chia sẻ về quá trình tạo ra Choi Hye Jeong trên màn ảnh.

“Cô ấy (Choi Hye Jeong) là nhân vật luôn cố gắng bắt chước và làm theo những người bạn giàu có của mình. Tôi đã đặt suy nghĩ của nhân vật vào đầu mình và đạt được hiệu quả. Tôi chú ý đến những bộ trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm khác nhau của cô ấy trong những tình huống khác nhau. Khi làm tiếp viên hàng không, tôi muốn thể hiện cô ấy dè dặt hơn và trông hoàn toàn ngược lại ở những cảnh khác - nông cạn hơn”, Cha Joo Young kể.

Theo mỹ nhân sinh năm 1990, cô phải tăng cân một chút để phù hợp với vai diễn. Cô giải thích, nhân vật Hye Jung có thân hình gợi cảm và đã nâng ngực, do đó cô không thực hiện chế độ ăn kiêng nào trong suốt thời gian quay phim.

Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất của Hye Jung là mặc chiếc váy trắng hàng hiệu của khách lấy từ tiệm giặt là gia đình đến buổi họp mặt với Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và Lee Sara (Kim Hieora). Hye Jung nhận đó là váy của mình, nhưng cô trở thành trò cười cho hai người bạn giàu có vì chủ nhân thực sự của chiếc váy là Lee Sara.

“Bật mí” về hậu trường cảnh quay, Cha Joo Young cho biết nhân viên hậu cần đã chuẩn bị cho cô trang phục khác, chiếc váy liền thân bằng vải tweet có kiểu dáng dễ thương hơn. Nhưng đạo diễn không ưng ý mà chọn chiếc váy xuất hiện trên phim. “Lúc đầu, tôi không muốn mặc nó vì tôi nghĩ mình sẽ trông gớm ghiếc trên màn ảnh. Dù vậy, tôi vẫn quay phim với chiếc váy đó và không ngờ lại thu hút được nhiều sự chú ý như vậy”, cô nói.

Cha Joo Young (SN 1990) là nữ diễn viên Hàn Quốc. Trước The Glory, cô tham gia một số bộ phim khác; gồm Cheese in the Trap, Wok of Love, Jugglers và The Spies Who Loved Me; nhưng chưa thực sự gây tiếng vang.

Tú Oanh