Nữ thượng úy cảnh sát Hong Min Hee – Nguyễn Hồng Minh

TP - Việc trở thành cảnh sát khi đã là mẹ của ba người con, với nhiều người cùng độ tuổi, sự khởi đầu của chị Nguyễn Hồng Minh là khá muộn. Tuy nhiên, đó là hành trình vượt lên chính mình để thực hiện ước mơ của cô gái Việt trên đất Kim Chi.

“Lột xác” để hiện thực hóa ước mơ

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh (Nghệ An), năm 2015, chị Nguyễn Hồng Minh (SN 1985) sang Hàn Quốc du học, khoa kinh tế, Trường đại học Chosun, thành phố Gwangju. Sau khi tốt nghiệp, chị Minh làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu. Khoảng thời gian này, chị nên duyên với chàng trai người bản địa và lần lượt sinh ba người con. Rào cản của người mẹ 3 con không thể ngăn được quyết tâm hiện thực hóa ước mơ trở thành cảnh sát. Chị quyết định nghỉ việc và thử sức tại kỳ thi tuyển dụng cảnh sát. “Từ bé, tôi đã ước mơ trở thành một nữ cảnh sát. Tôi bị mê hoặc bởi những cuộc phá án gay cấn và hấp dẫn của các chú công an. Tuy nhiên, ba tôi cho rằng nghề này quá nguy hiểm và vất vả đối với con gái, bởi vậy đã định hướng tôi theo nghề kinh tế”, chị Minh chia sẻ.

Được người thân ủng hộ, động viên, chị Minh lao vào ôn luyện. Trở ngại đầu tiên chị gặp phải chính là cân nặng 100kg của mình. Các chương trình giảm cân, tập thể lực, võ thuật với cường độ luyện tập ngày càng nặng, có lúc chị tưởng chừng bản thân không thể trụ nổi nhưng rồi người phụ nữ 3 con đã nhanh chóng xốc lại tinh thần, quyết tâm chinh phục ước mơ. Mọi nỗ lực, cố gắng đã được đền đáp, chị giảm 40kg trong vòng 10 tháng. Thế nhưng đó mới là điều kiện cần chứ chưa đủ. Theo quy định của Hàn Quốc, kỳ thi trở thành cảnh sát chỉ dành riêng cho người có quốc tịch Hàn Quốc. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị lựa chọn trở thành cảnh sát, dù con đường ấy sẽ rất gian nan. “Không còn mang quốc tịch Việt Nam nhưng đi đâu, làm gì, tôi vẫn là người Việt Nam, từ trong tâm hồn và trái tim của mình”, chị Minh tâm sự.

Với sự quyết tâm, nỗ lực, chị vượt qua các vòng thi vào ngành cảnh sát Hàn Quốc năm 2018 một cách xuất sắc. Qua 6 tháng huấn luyện cả ngày lẫn đêm và thêm 2 tháng thực tập, cô dâu Việt chính thức được bổ nhiệm vào làm việc tại Sở Cảnh sát Jangseong, tỉnh Jeonlanam (Hàn Quốc). Chị được phân công điều tra các vụ bạo hành gia đình, bạo lực học đường và các vụ mất tích. Thời gian đầu, chị nhận được không ít đề nghị được giúp đỡ từ các cô dâu Việt. “Tôi nhớ có lần, một người phụ nữ Việt bị chồng bạo hành nhiều năm đã nhắn tin đến Fanpage Cảnh sát Hàn Quốc Hồng đồng hành cùng các bạn. Tôi khuyên chị ấy hãy bình tĩnh, đồng thời hướng dẫn các bước để trình báo với cơ quan chức năng. Điều đáng mừng là chị ấy đã tự dám đứng lên để bảo vệ bản thân và hiện giờ đã có cuộc sống ổn định, hạnh phúc hơn”, chị Minh kể.

Nữ thượng úy cho rằng, những bất đồng, mâu thuẫn nảy sinh trong các gia đình đa văn hóa xuất phát từ những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống. Bởi vậy, ngoài việc giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của luật pháp sở tại, chị dành nhiều thời gian để tư vấn, hỗ trợ các cô dâu Việt. Ngoài ra, chị thường xuyên tổ chức các buổi livetream để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Một thực tế đang diễn ra ở Hàn Quốc là tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp. Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, chị Minh cung cấp cho các lao động nắm rõ quy định pháp luật. “Người lao động bất hợp pháp không được hưởng bất cứ quyền lợi gì khi ở Hàn Quốc, không được đóng bảo hiểm, không được mở tài khoản ngân hàng, do vậy khi gửi tiền về Việt Nam phải thông qua một bên thứ ba và phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị lừa tiền”, nữ cảnh sát cho hay.

Sợi dây kết nối Việt - Hàn

Thượng úy Hong Min Hee - Nguyễn Hồng Minh hiện đang phụ trách lĩnh vực đối ngoại của Sở Cảnh sát Jangseong. Việc thông thạo 3 ngôn ngữ Hàn - Anh - Việt giúp chị có nhiều thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. Sáu năm làm việc, chị có những chuyến công tác đặc biệt như tháp tùng, thông dịch và đảm bảo an toàn cho Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như đón tiếp, tháp tùng và thông dịch cho đoàn Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam sang thăm và làm việc ở Hàn Quốc. “Đây là một nhiệm vụ rất căng thẳng, đòi hỏi người thông dịch phải tìm hiểu, chuẩn bị kỹ về nội dung cuộc làm việc, đặc biệt là các từ ngữ chuyên ngành. Với vai trò là cảnh sát Hàn Quốc gốc Việt, tôi tự hào khi góp một viên gạch nhỏ xây cầu nối, vun đắp mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày càng mật thiết, thắm tình hữu nghị”, chị Minh bày tỏ.

Khó khăn và khắc nghiệt là hai từ mà chị Nguyễn Hồng Minh miêu tả về hành trình trở thành cảnh sát của mình. Tuy nhiên, trên hành trình ấy, chị luôn có sự đồng hành, sẻ chia và hậu phương vững chắc từ gia đình. Hình ảnh người phụ nữ Việt vừa xinh đẹp, mạnh mẽ, vừa thông minh, nhiệt huyết khiến nhiều người tự hào.

May mắn có người bạn đời yêu thương, thấu hiểu, cảm thông cho công việc, đó là điểm tựa vững chãi giúp chị Minh có điều kiện, động lực, thời gian để hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Sau những chuyến công tác, thời gian làm việc tại nhiệm sở và hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ, người con dâu, chị Minh dành thời gian vào cuối tuần để đứng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em có mẹ là người Việt Nam. Các buổi dạy không chỉ giúp các em giao tiếp, trò chuyện với mẹ và ông bà ngoại ở Việt Nam, mà còn giúp các em hiểu hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa đất nước, quê ngoại của mình. Chính chị cũng là cô giáo tiếng Việt cho các con ở nhà. Hằng năm, vợ chồng chị đều dành thời gian đưa các con về thăm ông bà ngoại, để các con hiểu và thêm yêu quê hương Việt Nam.

Nữ cảnh sát gốc Việt - Nguyễn Hồng Minh hiện là người điều hành, quản lý trang Fanpage Korea Police (Cảnh sát Hàn Quốc Hồng đồng hành cùng các bạn) với gần 100.000 người theo dõi. Fanpage được lập ra với mục đích phổ biến pháp luật Hàn Quốc đến với người Việt Nam đang sinh sống tại đây, giúp phòng tránh việc phạm tội vì thiếu thông tin. Mỗi tháng hai lần, chị livestream trò chuyện với mọi người. Bất kỳ ai gặp khó khăn đều có thể liên lạc với chị để được giúp đỡ.