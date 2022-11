Nữ 'phó tướng' của Chủ tịch Công ty AIC và hai vụ 'thông thầu' tại Đồng Nai, Cần Thơ

TPO - Sau khi giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ 'dàn trận quân xanh' để trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị can Hoàng Thị Thúy Nga (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty AIC) đã tách ra, lập công ty riêng, tự móc nối với các lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ để thông thầu gói mua sắm gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho Nhà nước.

Giúp sức tích cực cho nữ Chủ tịch Công ty AIC

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ” và vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan”.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) là người “nhúng chàm” trong cả hai vụ án. Nữ doanh nhân này trước đây làm cùng công ty và là cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu chủ tịch Công ty AIC). Về sau, bà Nga tách ra mở công ty riêng, cũng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế, thiết bị giáo dục, cho nhiều tỉnh thành.

Đối với vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Hoàng Thị Thúy Nga, thời điểm đó giữ chức Phó TGĐ kiêm Trưởng Ban quản lý Dự án phụ trách khu vực phía Nam, trực tiếp cùng bà Nhàn gặp gỡ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai; các sở, ngành và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để thiết lập quan hệ, đặt vấn đề tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

C03 cho rằng, quá trình AIC tham dự đấu thầu, bà Nga là người ký toàn bộ hồ sơ kỹ thuật tham gia thầu, ký điều chỉnh thời hạn thực hiện hợp đồng, chỉ đạo các nhân viên lập hồ sơ thầu cho AIC và các công ty “quân xanh”.

Ngoài ra, bà Nga còn trực tiếp làm việc cùng đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định giá để đưa cấu hình kỹ thuật vào danh mục và giá như đề nghị của AIC vào hồ sơ thầu, đảm bảo AIC trúng thầu với giá do doanh nghiệp này đưa ra.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Hoàng Thị Thúy Nga thừa nhận từ năm 2010 đã cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc AIC) và một số nhân viên công ty quan hệ, tiếp xúc với ông Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh và Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bà Nga cũng thừa nhận việc ký hồ sơ tham dự thầu, chỉ đạo bộ phận kỹ thuật liên hệ các hãng lấy Catalogue, cấu hình kỹ thuật, giá để lập các bảng chi tiết danh mục thiết bị tham dự thầu; không thừa nhận việc chỉ đạo nhân viên liên hệ phía chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập danh mục để chuyển cấu hình kỹ thuật đưa vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ thẩm định giá.

Song, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, lời khai của ông Trần Đình Thành, Định Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu, Phan Huy Anh Vũ, lời khai của nhân viên Công ty AIC và những người liên quan khác có đủ cơ sở xác định, bà Nga giúp sức tích cực, được Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao chỉ đạo trực tiếp nhân viên Công ty AIC và thực hiện phối hợp với các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, quan hệ với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để Công ty AIC được trùng 16 gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 148 tỷ đồng.

Móc nối với lãnh đạo Sở y tế ‘thông thầu’

Tại vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ”, cơ quan điều tra kết luận, từ tháng 12/2015 - 9/2019, Nga thành lập 7 công ty, giao cấp dưới đứng tên pháp nhân. Trong đó, Công ty NSJ, kinh doanh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế; Công ty Bình An kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, viễn thông... Các công ty này đều do bà Nga chỉ đạo ký hợp đồng mua bán “nội bộ” để nâng giá thiết bị dự thầu.

C03 cáo buộc, được sự giới thiệu của ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Nga đã gặp Giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi và Phó giám đốc Cao Minh Chu. Sau đó, từ 2017 - 2019, bà Nga và đồng phạm đã thông đồng với lãnh Sở Y tế Cần Thơ (Chủ đầu tư), Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam, đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập dự án, dự toán, bố trí vốn, thẩm định giá, lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu để Công ty NSJ và Công ty Bình An của Nga trúng 4 gói thầu, tổng trị giá hơn 89,9 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỷ đồng.

Quá trình đấu thầu, bị can Phi và Chu đã trao đổi, bàn bạc với bà Nga thống nhất về danh mục hàng hóa đầu tư, giá trị thiết bị để tạo điều kiện cho Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng các gói thầu.

Để thực hiện, bà Phi chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, các báo giá do Công ty NSJ cung cấp để Sở Y tế và Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value lập hồ sơ thẩm định giá cho 4 gói thầu. Đồng thời, chỉ định Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam làm đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo giới thiệu của nhà đầu tư nhằm mục đích giúp Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn thể hiện, sau khi tổ chức đấu thầu xong 4 gói thầu, bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ bà Nga và nhận thêm 200 triệu đồng cho Sở Y tế Cần Thơ. Do đó, bị can Phi bị cơ quan điều tra xác định giữ vai trò chủ mưu cầm đầu.

Còn ông Chu bị cáo buộc đã nhận 200 triệu đồng của Công ty NSJ. Hành vi của bị can trên được xem xét giữ vai trò đồng phạm giúp sức, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỷ đồng.