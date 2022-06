Nữ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ 100 tỷ đồng đã bị bắt

TPO - Bộ Công an đã phối hợp với công an một số tỉnh, thành triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền lên tới 90 triệu USD. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng lên mạng xã hội khoe cuộc sống thượng lưu, tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

TPO - Dù không có chức năng xin học, xin chuyển vào ngành công an nhưng Nguyễn Vũ Giang vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình có mối quan hệ có thể xin học vào các trường trung cấp công an và xin cho các trường hợp khi hết thời gian nghĩa vụ công an được chuyển vào biên chế trong ngành.