Nữ nghi phạm khai giết chủ shop quần áo ở Bắc Giang vì 'ghét thái độ'

TPO - Tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Thị Hà khai nhận, nguyên nhân giết chủ shop quần áo ở huyện Tân Yên vì “ghét thái độ” của nạn nhân khi nói chuyện.

Hơn 100 người truy tìm hung thủ trong đêm

Sáng 13/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin với phóng viên Tiền Phong về vụ giết người tại Tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên vào tối11/4 được dư luận quan tâm. Theo đó, vụ án xảy ra vào khoảng 20h15 phút ngày 11/4, do đối tượng Phạm Thị Hà, SN 1984, ở Tổ dân phố Cầu Thượng, Thị trấn Nhã Nam gây ra. Nạn nhân là chị D.T.T.M (SN 1997) chủ cửa hàng quần áo thời trang tại thị trấn Nhã Nam.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, tối ngày 11/4, chị M có đến nhà bà ngoại để tắm nhờ. Nhà bà ngoại chị M gần nhà đối tượng Hà (cửa hàng chị M cách nhà đối tượng Hà khoảng 150 mét). Đến gần nhà bà ngoại, chị M gặp Hà. Đối tượng Hà gọi chị M nói chuyện. Hà và chị M có nói chuyện qua lại, rồi xảy ra xô xát.

Sau đó, Hà rút dao đã chuẩn bị sẵn để trong người chém liên tiếp 12 nhát vào vùng cổ bên trái, đầu, mặt của chị M. Chị M gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Tân Yên nhưng tử vong trong đêm 11/4.

Gây án xong, đối tượng Hà vứt hung khí tại hiện trường và bỏ trốn. Khi nhận được tin báo về vụ án, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an huyện Tân Yên, công an xã, dân quân tự vệ (tổng cộng hơn 100 người) tiến hành rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng Hà trong đêm.

Đến khoảng 8h ngày 12/4, lực lượng công an phát hiện tại khu vực cánh đồng thuộc Tổ dân phố Cầu Thượng một túi màu đen, trong túi có vật dụng cá nhân (thuốc lá, vỏ túi thuốc diệt chuột đã sử dụng). Sau đó, tại vườn chuối gần cánh đồng, công an tiếp tục thấy một chiếc áo khoác màu xanh ghi của đối tượng Hà bỏ lại.

Nhận định đối tượng Hà có ý định sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nên không đi được xa, lực lượng công an lập tức mở rộng địa bàn tìm kiếm xung quanh.

“Đến 10h 20 phút ngày 12/4, công an phát hiện Hà ẩn nấp tại khu vực nuôi gia súc đã bỏ hoang ở Tổ dân phố Cầu Thượng. Đối tượng che chắn bằng gỗ và vỏ bao lên người hòng qua mặt lực lượng chức năng”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin.

Giết người vì ghét “thái độ” khi nói chuyện

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, tại cơ quan công an, Hà khai nhận, trước ngày xảy ra vụ án, Hà có nhiều lần nói chuyện qua lại với chị M, nhưng không hợp nhau, xảy ra cự cãi.

Hà ghét thái độ của chị M khi nói chuyện, do chị M không muốn bắt chuyện, quan hệ với Hà. Bởi vậy, Hà có ý định sát hại chị M. Ngày 11/4, Hà chuẩn bị dao để sát hại chị M. Buổi chiều 11/4 trước khi gây án, đối tượng Hà đi lại nhiều lần trước cửa hàng quần áo của chị M. Hà và chị M có họ hàng xa.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, học hết lớp 5, Hà đi khỏi địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng chục năm gần đây, Hà quay trở về nhà và cứ trú tại Tổ dân phố Cầu Thượng. Về nhà, Hà cũng không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng Hà từng có tiền án về môi giới mại dâm.

“Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hà biểu hiện bình thường, nhận thức được hành vi. Đối tượng Hà đang bị tạm giữ để điều tra theo quy định”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin thêm.