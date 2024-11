Nữ golfer 12 tuổi Nguyễn Bảo Châu vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khuôn khổ giải Tiền Phong Golf Championship – Vì Tài năng trẻ Việt Nam mùa thứ 8 – năm 2024, Ban tổ chức tiếp tục lan tỏa hoạt động “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”. Tại đây, 160 golfer có thể tham gia chương trình “Lucky Challenge – Một cú lên on rinh ngay quà tặng” tại hố 19 – một kỳ quan của sân Kings Course. Mỗi cú swing của các golfer tại hố số 19 này sẽ góp phần chung tay, giúp các em sinh viên vượt qua mất mát, khó khăn do bão số 3 và bão số 6 gây ra để tiếp tục vững bước trên giảng đường đại học.