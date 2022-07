Nữ giáo viên Quảng Bình về nhất tuần 4 cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt - Lào

TPO - Cô giáo Nguyễn Thị Liên (Trường THCS Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) giành giải Nhất tuần 4, cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022 sau khi vượt qua hơn 36.500 người dự thi.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Theo thông tin Ban tổ chức, trong tuần thi thứ tư (từ 16h00 ngày 4/7/2022 đến 15h00 ngày 11/7/2022) đã có 36.537 người dự thi với 148.529 lượt thi, trong đó có 4.098 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Số người dự thi có quốc tịch Việt Nam là 36.363 người, còn lại là người có quốc tịch Lào và các quốc gia khác.

Trong tuần thi này, các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về số người tham gia thi lần lượt xếp theo thứ tự: Sơn La, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hà Nam, TPHCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bến Tre, Hưng Yên...

Kết quả tuần 4, giải Nhất thuộc về Nguyễn Thị Liên (Trường THCS Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Giải Nhì thuộc về: Võ Thị Thảo (Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Văn Đậm (Trường THPT Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Giải Ba thuộc về: Nguyễn Thị Ngọc Lan (Trường THCS Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), Tưởng Thị Ngọc Hoàn (Trường THCS Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), Võ Thị Hương (Trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Phương Trí (Công an xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Doãn Báu (Thôn Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào- Việt Nam” năm 2022 diễn ra trong 12 tuần (từ ngày 13/6/2022 đến 5/9/2022) theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp. Đường link tham gia Cuộc thi: vietlao.dangcongsan.vn. Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Cuộc thi cũng nhằm thông tin rộng rãi, có sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi: từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi. Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị và người dự thi vui lòng liên hệ với ban tổ chức qua các số điện thoại: 080.48459 hoặc 0867.062968, email: vietlao@dangcongsan.vn hoặc mục Liên hệ trên website của cuộc thi tại địa chỉ vietlao.dangcongsan.vn