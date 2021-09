Nữ doanh nhân 'ôm sỉ' 262 lô đất tại Phú Yên bị bắt vì tội trốn thuế

TPO - CQĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh để điều tra về tội "Trốn thuế". Bà Điều là người có liên quan đến vụ lùm xùm bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phẩn phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) về tội "Trốn thuế" theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Bà Điều là người liên quan đến vụ án sai phạm trong việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Theo điều tra ban đầu, sau khi mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, Cơ quan điều tra tỉnh Phú Yên xác định, bà Ngô Thị Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất). Sau đó, bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất.

Tuy nhiên, do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Ngô Thị Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Đồng thời, dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng, bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất: tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng thì Điều đã tăng giá khoảng 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí thửa đất. Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên xác định, trong thời gian từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Ngô Thị Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 157 tỷ đồng, nhưng thực tế Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền là hơn 320 tỷ đồng, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản.

Được biết, liên quan vụ sai phạm này đến nay đã có 5 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tháng 5/2016, UBND tỉnh Phú Yên giao Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa, phường Phú Đông (giai đoạn 1). Dự án triển khai trên 38ha, trong đó quy hoạch 262 lô nhà ở liền kề, 196 lô biệt thự và 10 lô đất thương mại dịch vụ khu Nam TP. Tuy Hòa. Cuối tháng 4/2017, khi chưa hoàn thiện hạ tầng, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá 4 phân khu của khu đô thị trên theo hình thức bán sỉ từng khu, không bán lẻ. Thực hiện bán đấu giá với hình thức trên, tỉnh Phú Yên chỉ "bán sỉ" được 262 lô nhà ở liền kề, còn các khu đất biệt thự, thương mại dịch vụ không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nên sau đó đã tổ chức bán đấu giá riêng. Theo thông báo bán đấu giá, tổng giá khởi điểm của 262 lô nhà ở liền kề là 160,875 tỉ đồng. Kết quả, bà Ngô Thị Điều (ở TP. Quy Nhơn, Bình Định) trúng đấu giá với giá hơn 162 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên còn có quyết định hỗ trợ giảm 5% đối với người trúng đấu giá nên thực tế bà Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỷ đồng, thấp hơn giá khởi điểm khoảng 8 tỷ đồng. Lữ Hồ