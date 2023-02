Nữ diễn viên 'Tình dục là chuyện nhỏ' và chồng kém 18 tuổi sang Việt Nam sống

TPO - Cựu Hoa hậu Ham So Won đang ở Việt Nam cùng chồng và con gái. Cô có kế hoạch sống ở TP.HCM một năm để thuận tiện cho việc kinh doanh.

Thông qua trang cá nhân, nữ diễn viên Ham So Won thông báo cùng chồng sang Việt Nam sống để thuận tiện cho việc kinh doanh sắp tới. Con gái của nữ diễn viên đang học ở một trường tiểu học Anh - Hàn tại TP.HCM. Hai người cố gắng sắp xếp thời gian, trung hòa việc sống ở Hàn và Việt Nam.

Ham So Won và chồng sang Việt Nam sống từ đầu năm. Sau nhiều lần sang Việt Nam du lịch, cả hai thấy thích không khí, con người và món ăn nơi đây. Trên trang cá nhân, Ham So Won chia sẻ nhiều bức ảnh trong thời gian sống ở Việt Nam. Cô đồng thời cho biết sẽ ở lại Việt Nam một năm để nghỉ ngơi trước khi trở lại Hàn Quốc.

Ham So Won hiện sống cùng chồng kém 18 tuổi Trần Hoa. Hai người kết hôn năm 2018 và có một con gái. Chuyện tình của hai người gây chú ý trên mạng, đặc biệt là khi cả hai tham gia game show phơi bày góc khuất đời tư cá nhân.

Game show Taste of Wife ghi lại cuộc sống đời thường của nữ diễn viên cùng chồng kém 18 tuổi. Sự cách biệt tuổi tác khiến khán giả Hàn Quốc và Trung Quốc chú ý. Suốt 3 năm tham gia show, những điều về cuộc sống hôn nhân như cư xử thiếu tinh tế với chồng, liên tục ghen tuông vô căn cứ, bỏ bê con cái...

Năm 2021, do áp lực phơi bày đời tư cá nhân và việc ghen tuông vô cớ, chồng trẻ yêu cầu ly hôn. Trần Hoa sắp xếp hành lý về Trung Quốc nhưng được mẹ anh ngăn cản. Ham So Won sau đó làm hòa với chồng, quyết định ngừng quay show để vun vén gia đình.

Trong show Taste of Wife, để thu hút người xem, Ham So Won liên tục nói dối về gia thế của chồng. Cô cho biết Trần Hoa là thiếu gia, có căn hộ, biệt thự rộng lớn. Chồng cô còn là ông chủ công ty thời trang có 100 nhân viên.

Ifeng lại đưa tin căn nhà của Trần Hoa ở Trung Quốc chỉ là nhà thuê. Trần Hoa chỉ đi hát ở bar, sau đó sang Hàn làm thực tập sinh, gặp gỡ Ham So Won và gây chú ý nhờ chuyện tình với bạn gái hơn 18 tuổi.

Bản thân Ham So Won cũng nhiều lần bị vạch trần nói dối. Cô nói được ông trùm bất động sản tặng biệt thự 4 tỷ won làm phí chia tay. Nhưng khi tờ Global Times tìm hiểu thì nhân vật tên Trương Vỹ do Ham So Won nói không hề có thật.

Ham So Won sinh năm 1976. Cô tham gia Hoa hậu Hong Kong 1997, đăng quang Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương. Cô sau đó chuyển sang đóng phim, được biết đến với vai diễn trong Tình dục là chuyện nhỏ.

Ham So Won được chú ý khi tuyên bố lấy chồng kém 18 tuổi và trở thành ngôi sao truyền hình thực tế, kiếm sống nhờ phơi bày đời tư, những lần cãi vã nảy lửa với chồng trên sóng truyền hình.