Nữ diễn viên Lý Mộng bị đuổi khỏi đoàn phim giờ ra sao?

TPO - Chỉ là vai phụ trong phim "Mặc vũ vân gian" nhưng Lý Mộng được khen ngợi diễn xuất cuốn hút nhất.

Ngày 2/6, bộ phim cổ trang Mặc vũ vân gian do biên kịch Vu Chính sản xuất đã lên sóng những tập đầu tiên và nhanh chóng đạt thành tích cực kỳ khả quan. Phim hiện tại đứng Top 1 về nhiệt độ và lượt xem trong ngày đầu tiên so với các phim đã phát trên nền tảng Youku trong năm 2024. Bên cạnh đó, tác phẩm được khen có nội dung hấp dẫn, các nhân vật thú vị, nhạc phim hay, cảnh quay đẹp. Trong đó, nhân vật gây chú ý nhất lại là vai phụ Trưởng công chúa Uyển Nhi do Lý Mộng thể hiện.

Công chúa vừa đẹp vừa điên

Công chúa Uyển Nhi vì muốn kết hôn với tân Trạng nguyên Thẩm Ngọc Dung (Lương Vĩnh Kỳ) nên đã ép Thẩm Ngọc Dung phải xử lý người vợ tào khang là Tiết Phương Phi. Công chúa muốn Tiết Phương Phi phải nhường vị trí chính thê, xuống làm thiếp thất.

Thẩm Ngọc Dung bề ngoài tỏ ra yêu vợ, bị công chúa bắt ép mới hại vợ, nhưng công chúa Uyển Nhi là người thông minh, nàng nhìn ra được sự dối trá của hắn. Nàng thích Thẩm Ngọc Dung, nhưng không ngần ngại vạch trần bộ mặt thật tham lam giả tạo của hắn. Đồng thời, công chúa Uyển Nhi cũng thể hiện tính cách điên rồ, thích chiếm hữu, thích kiểm soát bằng cách bắt Thẩm Ngọc Dung phải quỳ xuống quy phục mình.

Chỉ trong phân đoạn ngắn, Lý Mộng đã thể hiện được sự độc ác, ích kỷ, điên loạn của nhân vật trưởng công chúa Uyển Nhi. Cách diễn của cô được đánh giá là tự nhiên, cuốn hút, khiến người xem muốn tìm hiểu sâu hơn về nhân vật. Theo giới thiệu, thực chất Uyển Nhi muốn cướp chồng của nữ chính vì nàng muốn kết hôn sớm, tự mình có thể quyết định chuyện hôn nhân mà không phải gả đi hòa thân.

Sau khi phim lên sóng các từ khóa liên quan tới Lý Mộng và nhân vật trưởng công chúa liên tục chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng Hot search của Weibo.

Lý Mộng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được đánh giá là có gương mặt điện ảnh, vẻ đẹp bí ẩn cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đáng ra phải có một tương lai nghệ thuật tươi sáng nhưng lại bị hủy bởi tính cách hống hách, hay giở thói ngôi sao của mình.

Vai diễn đầu tiên của Lý Mộng là vai Bạch Linh trong phim Bạch Lộc Nguyên (2010) bản điện ảnh. Tuy nhiên, sau khi phim công chiếu, đất diễn của Lý Mộng bị cắt hết. Theo Sohu, đạo diễn Vương Toàn An lúc đó đang hẹn hò với nữ chính của phim là Trương Vũ Kỳ, do đó đã sử dụng quyền lực của mình để tăng đất diễn của Trương Vũ Kỳ, cắt sạch vai của Lý Mộng.

Sau đó, Lý Mộng tham gia một số phim điện ảnh và giành được những thành công nhất định như đề cử Nữ chính xuất sắc của LHP sinh viên đại học Bắc Kinh với tác phẩm Mối tình tuổi trẻ (2015). Năm 2016, nhờ tác phẩm Vua Thượng Hải (Lord of Shanghai), Lý Mộng giành được giải Diễn viên tiềm năng của LHP quốc tế Tokyo.

Năm 2020, Lý Mộng từng ghi dấu ấn với vai diễn Vương Dao ích kỷ, ngang ngược trong phim Góc khuất bí mật. Bộ phim thành công vang dội, gây chấn động giới giải trí Trung Quốc trong thời điểm được phát sóng. Tác phẩm cũng giành được giải thưởng Sáng tạo xuất sắc tại LHP quốc tế Busan.

Nữ diễn viên vừa có tài vừa cố chấp

Những tưởng sự nghiệp của Lý Mộng sẽ thăng hoa từ đây, nhưng thực tế cô lại không nhận được các dự án lớn. Lý Mộng từng hợp tác với nhiều đạo diễn lớn, có thể thấy ngoại hình, tài năng của cô được giới chuyên môn công nhận. Tuy nhiên, cô lại khiến rất nhiều người tức giận sau khi làm việc chung, thậm chí dẫn tới trường hợp xóa bỏ hoàn toàn vai diễn cô đã quay.

Năm 2017, đoàn phim Bạch Lộc Nguyên tiến hành quay bản truyền hình, nhà văn Trần Trung Thực biết việc Lý Mộng bị cắt cảnh ở bản điện ảnh và cảm thấy tiếc nuối vì cô thể hiện rất tốt vai Bạch Linh. Do đó, Trần Trung Thực đã mời Lý Mộng thể hiện vai này một lần nữa.

Tuy nhiên, sau 3 tháng vào đoàn và đóng được 100 cảnh, Lý Mộng bị nam chính kiêm giám chế nghệ thuật của phim là Trương Gia Dịch loại khỏi đoàn phim. Sau đó, Trương Gia Dịch tuyển Tôn Y, vốn là học trò của mình thay thế. Scandal thay vai này từng gây xôn xao thời điểm đó. Nhiều người bất bình thay Lý Mộng và chỉ trích Tôn Y đi cửa sau, có mối quan hệ mập mờ với nhà sản xuất.

Tới năm 2021, khi Lý Mộng tham gia show Tôi là diễn viên 3, đạo diễn Trương Kỷ Trung và diễn viên gạo cội Lý Thành Nho hỏi rõ vấn đề Lý Mộng bị mất vai trong phim Bạch Lộc Nguyên, mọi người mới hiểu sự nghiệp của cô không thể thăng tiến do chính bản thân cô.

Theo đó, khi quay phim Bạch Lộc Nguyên, Lý Mộng mang theo 7-8 trợ lý, có những yêu cầu vô lý trên phim trường, khiến không khí làm phim bị xáo trộn. Giám chế nghệ thuật Trương Gia dịch đã tức giận đuổi luôn Lý Mộng.

Lúc này, diễn viên Trương Tụng Văn từng hợp tác trong Góc khuất bí mật đã chia sẻ lại câu chuyện mà anh tận mắt chứng kiến về Lý Mộng trên phim trường. Sau một cảnh quay, Lý Mộng thực hiện khá tốt, đạo diễn quyết định sẽ quay góc khác là hoàn thành. Tuy nhiên, Lý Mộng yêu cầu đoàn phim phải tìm được một quả táo giống hệt với quả trước đó đã sử dụng. Nhân viên đạo cụ tìm hết 3 tiếng nhưng không làm vừa lòng cô. Trương Tụng Văn cho rằng Lý Mộng là người cầu toàn, có yêu cầu cao với cảnh quay nên dễ khiến nhân viên khó chịu. Nữ diễn viên Hách Lôi mỉa mai: "Trên đời không có hai quả táo giống hệt nhau, em đã bắt sai trọng điểm rồi".

Theo Sohu, nếu trong đoàn phim có một diễn viên vừa cố chấp vừa cầu toàn như Lý Mộng thì rất mất thời gian để chiều lòng cô.

Năm 2016, Lý Mộng đóng chính trong bộ phim Lão Khang, ngay trong buổi lễ khai máy, cô đã đi muộn. Đạo diễn của phim đã tố khổ với nhà sản xuất rằng đây không phải lần đầu Lý Mộng tới trễ giờ.

Trước đó, trong các buổi thử trang phục, thử cảnh, Lý Mộng đều đến trễ. Trong ngày quay cảnh đại hôn quan trọng, Lý Mộng đi muộn 2 tiếng khiến đoàn phim hơn 100 người phải chờ. Lý Mộng còn muốn dừng quay nhưng không được đạo diễn đồng ý vì thiệt hại tài chính. Sau đó, cô còn mắng cả đạo diễn, nhà sản xuất. Vì thế, ngay trong buổi lễ khai máy, đạo diễn Cao Phong đã đạp ghế bày tỏ sự tức giận.

Thực tế, Lý Mộng từng tham gia các bộ phim điện ảnh hot như Đêm tối cuối cùng ở địa cầu, Tà không thắng chính, tuy nhiên, do thái độ của cô không tốt nên vai diễn đã bị cắt.

Năm 2019, trong bộ phim Người xa lạ thân thương nhất, Lý Mộng cũng bị nhân viên chỉ trích vì thái độ ngôi sao, chỉ ngồi chỉnh tóc cũng mất 15 phút. Đạo diễn Trương Tác Ký tức giận đã giảm bớt vai trò của cô, từ nữ chính thành nữ phụ, từ tuyến người yêu trở thành người thân.

Sau nhiều lần vấp ngã, hiện tại, Lý Mộng đã học được cách thỏa hiệp. Cô chia sẻ bản thân trưởng thành hơn khi mới bước chân vào giới giải trí và hứa có thái độ làm việc tốt hơn để không phụ sự nâng đỡ của mọi người.