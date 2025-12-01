Nữ diễn viên lần đầu đóng phim giờ vàng VTV đã bị khán giả ghét bỏ, mong hết vai

Cách Em 1 Milimet hiện là phim giờ vàng nhận được nhiều sự quan tâm trên VTV. Bên cạnh các nhân vật được yêu thích như Viễn, Ngân, Tú hay Biên, những tuyến nhân vật phản diện cũng gây nhiều tranh luận, khi mỗi lần xuất hiện đều khiến một bộ phận người xem cảm thấy khó chịu. Nhân vật Nga đặc biệt nhận nhiều ý kiến trái chiều, đến mức một số khán giả mong vai diễn của cô sớm kết thúc trong phim.

Thuộc tuyến vai phụ nhưng Nga lại gây chú ý mạnh với khán giả

Nga là bạn gái của Đức - một thành viên nhóm Đại Bản Doanh. Đức từng xông vào ngăn chặn người có ý định hãm hại Nga và từ đó vướng vào lao lý. Tuy nhiên, thay vì tìm cách giúp đỡ, Nga lại chọn đổ lỗi cho Đức, cho rằng anh ghen tuông nên mới gây ra mọi chuyện. Giữa việc bảo vệ Đức và giữ gìn công việc của mình, Nga được cho là đã quay lưng với bạn trai.

Cô gây bức xúc mỗi khi xuất hiện

Đức đã quyết định chia tay người bạn gái không còn dành tình cảm cho mình, nhưng Nga vẫn tìm cách tiếp cận anh, thậm chí xảy ra xung đột với bạn thân của Đức. Nhân vật này bị nhận xét là có nhiều điểm tính cách tiêu cực như ích kỷ, thiếu phân định đúng sai, trong khi biểu cảm của Nga lại càng khiến khán giả mệt mỏi.

Cảm xúc của Nga thường ở mức cao trào, từ đau khổ đến giận dữ, nên mỗi lần nhân vật xuất hiện đều khiến một bộ phận khán giả mong vai diễn sớm kết thúc.

Khán giả còn mong nhân vật này sớm hết vai

Nga là vai diễn đầu tiên của Ngọc Trâm trong khung giờ vàng VTV, và cô nhanh chóng được chú ý theo cách không mấy tích cực. Một bộ phận khán giả vì khó chịu với nhân vật Nga đã để lại nhiều bình luận tiêu cực hướng về Ngọc Trâm, cho rằng cô quá hợp vai khi từ ánh mắt đến giọng điệu đều thể hiện sự giả tạo của nhân vật.

Tuy vậy, Ngọc Trâm vẫn giữ được sự bình tĩnh trước những luồng chỉ trích. Cô chia sẻ rằng khán giả đang ghét Nga chứ không phải ghét diễn viên, và cô tin rằng việc nhân vật tạo cảm xúc mạnh cho người xem là dấu hiệu cho thấy mình đã nhập vai trọn vẹn.