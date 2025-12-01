Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Nữ diễn viên lần đầu đóng phim giờ vàng VTV đã bị khán giả ghét bỏ, mong hết vai

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Lần đầu tham gia phim giờ vàng, nữ diễn viên này đã vừa vui vừa buồn khi nhìn phản ứng của khán giả.

Cách Em 1 Milimet hiện là phim giờ vàng nhận được nhiều sự quan tâm trên VTV. Bên cạnh các nhân vật được yêu thích như Viễn, Ngân, Tú hay Biên, những tuyến nhân vật phản diện cũng gây nhiều tranh luận, khi mỗi lần xuất hiện đều khiến một bộ phận người xem cảm thấy khó chịu. Nhân vật Nga đặc biệt nhận nhiều ý kiến trái chiều, đến mức một số khán giả mong vai diễn của cô sớm kết thúc trong phim.

cach-em-6.jpg
cach-em-7.jpg
Thuộc tuyến vai phụ nhưng Nga lại gây chú ý mạnh với khán giả

Nga là bạn gái của Đức - một thành viên nhóm Đại Bản Doanh. Đức từng xông vào ngăn chặn người có ý định hãm hại Nga và từ đó vướng vào lao lý. Tuy nhiên, thay vì tìm cách giúp đỡ, Nga lại chọn đổ lỗi cho Đức, cho rằng anh ghen tuông nên mới gây ra mọi chuyện. Giữa việc bảo vệ Đức và giữ gìn công việc của mình, Nga được cho là đã quay lưng với bạn trai.

cach-em-1.jpg
cach-em-2.jpg
Cô gây bức xúc mỗi khi xuất hiện

Đức đã quyết định chia tay người bạn gái không còn dành tình cảm cho mình, nhưng Nga vẫn tìm cách tiếp cận anh, thậm chí xảy ra xung đột với bạn thân của Đức. Nhân vật này bị nhận xét là có nhiều điểm tính cách tiêu cực như ích kỷ, thiếu phân định đúng sai, trong khi biểu cảm của Nga lại càng khiến khán giả mệt mỏi.

Cảm xúc của Nga thường ở mức cao trào, từ đau khổ đến giận dữ, nên mỗi lần nhân vật xuất hiện đều khiến một bộ phận khán giả mong vai diễn sớm kết thúc.

cach-em-8.jpg
Khán giả còn mong nhân vật này sớm hết vai

Nga là vai diễn đầu tiên của Ngọc Trâm trong khung giờ vàng VTV, và cô nhanh chóng được chú ý theo cách không mấy tích cực. Một bộ phận khán giả vì khó chịu với nhân vật Nga đã để lại nhiều bình luận tiêu cực hướng về Ngọc Trâm, cho rằng cô quá hợp vai khi từ ánh mắt đến giọng điệu đều thể hiện sự giả tạo của nhân vật.

Tuy vậy, Ngọc Trâm vẫn giữ được sự bình tĩnh trước những luồng chỉ trích. Cô chia sẻ rằng khán giả đang ghét Nga chứ không phải ghét diễn viên, và cô tin rằng việc nhân vật tạo cảm xúc mạnh cho người xem là dấu hiệu cho thấy mình đã nhập vai trọn vẹn.

cach-em-4.jpg
cach-em-5.jpg
Ngọc Trâm rất bình tĩnh khi thấy vai diễn của mình bị ghét bỏ
qc.jpg
Hải Phong - Ảnh: FBNV
#phim giờ vàng VTV #Cách em 1 Milimet #diễn viên phim VTV #Ngọc Trâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục