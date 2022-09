Nữ ca sĩ cấp cứu vì pháo hoa bắn vào mắt

TPO - Thành viên Whee In nhóm MAMAMOO phải rời sân khấu khi đang trình diễn vì pháo hoa bắn vào mắt.

Ngày 24/9, trong buổi biểu diễn của MAMAMOO tại Incheon Airport Sky Concert Kpop Concert, thành viên Whee In không thể hoàn thành phần trình diễn do pháo hoa bay vào mắt. Người hâm mộ lo lắng và cầu chúc nữ ca sĩ chóng bình phục.

Theo video ghi lại sự cố, khi trình diễn ca khúc mở màn Starry Night, Whee In bị bụi pháo hoa rơi trúng mắt vì đứng gần vị trí bắn pháo. Cô nén đau, nhắm mắt tiếp tục màn biểu diễn. Khi không thể gắng gượng, nữ ca sĩ phải rời sân khấu trong sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Ba thành viên còn lại thay đồng nghiệp hoàn thành màn trình diễn.

Cùng ngày, THE L1VE - công ty chủ quản thông tin về tình hình sức khỏe của Whee In: “Nghệ sĩ Whee In bị đau mắt do tàn dư từ thiết bị tạo hiệu ứng sân khấu khi diễn ở SKY Festival. Ngay sau khi tình huống xảy ra, cô ấy được đưa đến bệnh viện thăm khám và điều trị nhãn khoa. Giác mạc của cô ấy bị tổn thương do dị vật. Hiện tại, Wheein điều trị và dùng thuốc phù hợp, tình trạng ổn định”.

Whee In sinh năm 1995, ra mắt trong nhóm nhạc MAMAMOO dưới trướng RBW Entertainment năm 2014. Năm 2021, cô kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản, gia nhập THE L1VE phát triển sự nghiệp solo.

Đầu năm 2022, ca sĩ phát hành mini album thứ hai [WHEE] với ca khúc chủ đề Make Me Happy. Ngày 8/9, Whee In khiến fan Việt phấn khích khi đăng tải ảnh check-in ở nhiều góc phố Hà Nội.

Hà Trang