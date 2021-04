Nữ bác sĩ tự may loạt váy áo nữ hoàng công chúa tuyệt đẹp khiến dân mạng mê mẩn

TPO - Đối với một số người, may vá là nguồn cảm hứng bất tận và là cách để họ thỏa sức sáng tạo. Tiến sĩ Christine Na-Eun Millar là một trong số những người như vậy.

Vào trang Instagram cá nhân của Christine, ai nấy đều trầm trồ và có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích với những nhân vật nữ hoàng, công chúa, tiểu thư xinh đẹp quyền quý.

Ngoài công việc chính là một bác sĩ gây mê, Christine Na-Eun Millar có niềm đam mê với những bộ quần áo phong cách những năm 1700.

Christine chia sẻ: “Làm việc toàn thời gian với tư cách là bác sĩ trong bệnh viện, vì vậy, sau những căng thẳng công việc, tôi cần một điều gì đó để tập trung sức sáng tạo và năng lượng của mình. Tôi thấy trong số tất cả các phương pháp, việc may vá giúp tôi thoải mái nhất. Tỉ mẩn với đường kim mũi chỉ và kiên nhẫn sắp xếp mọi thứ lại với nhau một cách từ từ giúp tôi loại bỏ những căng thẳng trong công việc. Thật vui khi thấy một thứ bạn đã làm trên máy tính được khâu lại bằng lụa.”

Từ nhỏ đến khi lớn lên, Christine đã yêu thích những bộ áo choàng cổ điển, váy công chúa và những chiếc váy xinh xắn. Vì vậy, cô bắt đầu cố gắng tái hiện lại.

Dù thích may vá, nhưng không giống những người khác, Christine không thích thêu tay. Vì vậy, cô bắt đầu thêu bằng máy bằng cách vẽ ra hoặc “số hóa” hình thêu trên máy tính, chỉ định chính xác vị trí từng mũi thêu, và theo thứ tự nào.

Nữ bác sĩ yêu may vá kể cô học may từ các chương trình sau giờ học, lớp học địa phương và lớp nữ công gia chánh. Cô đã may váy cho búp bê từ khi còn là một cô bé, đọc sách, xem video, đọc blog và cố gắng tự học may ở trường đại học.

Kể về quá trình sáng tạo, Christine nói: “Tôi luôn có một danh sách khoảng 50 chiếc váy trong đầu mà tôi muốn làm. Vào một lúc nào đó, một ý tưởng bất chợt hoặc một ý nghĩ đến với tôi rằng đã đến lúc phải may chiếc váy đó. Ví dụ, chỉ đêm qua, tôi thức dậy vào nửa đêm và tôi biết rằng mình cần phải làm may thứ gì đó.

"Tôi yêu thời trang những năm 1740 đến những năm 1780 và những năm 1880 đến những năm 1900. Tôi nghĩ rằng có một hình bóng nào đó mà tôi thích, và tôi yêu thích sự độc đáo của trang phục trong những khoảng thời gian này.

Những bộ váy của Christine làm ra rất cầu kỳ, đẹp mắt và tất nhiên mất nhiều thời gian để hoàn thành. Chiếc váy màu dâu tây có thể mất khoảng 100 tiếng đồng hồ để làm và chiếc váy sọc đen trắng Sleepy Hollow có lẽ mất 80-100 giờ. Một chiếc váy đơn giản, có thể khoảng 40 tiếng. Phần trang trí mất nhiều thời gian nhất. Một bộ đồ hoàng gia thêu toàn bộ thường mất khoảng 350-450 tiếng kể từ khi thêu, số hóa và quá trình thiết kế cũng mất nhiều thời gian. Tôi yêu từng chi tiết nhỏ và cố gắng tìm cách làm tốt nhất và vì tôi coi đó như một sở thích, rất thú vị và là một cách thư giãn tuyệt vời vào cuối ngày."

Chúng tôi hỏi Christine cô ấy làm gì với những bộ quần áo đã tạo ra và liệu cô ấy có bán chúng hay không: "Tôi có một căn gác mái lớn và hiện tôi giữ mỗi bộ trang phục trong một chiếc hộp, với tất cả các phụ kiện riêng đi kèm. Tôi từng mặc chúng đến các sự kiện địa phương, vũ hội ở châu Âu và chụp ảnh, và hy vọng rằng, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tôi có thể bắt đầu làm nhiều hơn thế. Nhưng hiện tại, chúng được cất giữ trong kho. Tôi bán những bộ trang phục cũ hơn của mình khi chúng không còn phù hợp, và tôi cũng quyên góp một số cho các câu lạc bộ địa phương để những người mới bắt đầu may vá không có quần áo đầy đủ có thể dùng. "

"Hiện tôi đang làm một bộ đồ dành cho phụ nữ những năm 1880, có thể hóa trang thành bác sĩ của Quý bà Victoria”. Tôi yêu lịch sử ngành y và tôi rất muốn có thể nói về lịch sử ngành y khi hóa trang thành một bác sĩ từ thời Victoria. Bất cứ khi nào có ai đó bị thương, hoặc bị co giật hoặc đau ngực, tôi rất sẵn lòng chạy đến và giúp đỡ.”

Tôi nghĩ rằng làm việc như một bác sĩ toàn thời gian và may vá trong thời gian nghỉ ngơi là một cách tuyệt vời để tôi gói gọn mọi thứ mình yêu thích, cả khoa học và nghệ thuật.”

Cùng ngắm những thiết kế váy áo tuyệt đẹp của nữ bác sĩ khéo tay Christine Na-Eun Millar: